Questa balena grigia chiede aiuto agli umani per farsi togliere i parassiti Un video ripreso nelle acque del Messico, a largo della Bassa California, mostra un comportamento inedito per le balene grigie. Uno di questi cetacei si avvicina a una piccola imbarcazione e sporge il muso dall’acqua per farsi togliere dei piccoli crostacei.

A cura di Valerio Berra

Volgarmente si chiamano pidocchi delle balene. Più tecnicamente Cyamidae. Si tratta di piccoli crostacei parassiti che appartengono all’ordine degli Amphipoda. A volte possono essere loro quei bozzi biancastri che vedete sul corpo dei cetacei. Questi piccoli animali infatti si nutrono di pelle morta o di altri residui organici. Si trovano vicino alle ferite lesionate, alle cavità degli occhi e alla bocca. Possono essere utili per le balene ma anche fastidiosi, come si può capire da un ripreso da diverse testate in questi giorni.

Anche se il video è finito solo di recente sulla stampa britannica, risale allo scorso marzo ed è stato girato nella acque del Messico, a largo delle coste della Bassa California. Si vede una balena grigia, un cetaceo che può raggiungere anche i 15 metri di lunghezza. La balena alza il muso dall’acqua e si avvicina a un'imbarcazione. A questo punto il capitano della nave comincia a staccare i piccoli crostacei che si trovano sul muso. Nel video la balena torna più volte fino a quando al pulizia non è completa.

“Lo faccio anche con altri esemplari”

Paco Jimenez Franco è il capitano della nave. Ai giornalisti che lo hanno intervistato ha spiegato che ormai è una prassi: “L'ho fatto ripetutamente con la stessa balena e altri esemplari. Per me è molto divertente”. Paco ha spiegato anche che tutto è nato da un singolo contatto: una balena si era avvicinata, lui aveva tolto uno di questi crostacei e poi è tornata. Aveva gradito il servizio. Mark Carwardine zoologo britannico intervistato dal quotidiano The Guardian ha detto che all’origini di questo rapporto con il capitano della nave c’è il fatto che molto probabilmente questi pidocchi delle balene possono essere davvero fastidiosi.

Leggi anche Cormorano “impiccato” a un albero a causa di una lenza da pesca

“Penso che le balene grigie abbiano un rapporto di amore-odio con i loro pidocchi. Hanno una pelle molto sensibile e migliaia di queste piccole creature che si tengono strette o si muovono con i loro artigli estremamente affilati e ricurvi possono farle impazzire. Uno di questi crostacei può davvero farti male quando ti afferra un dito. Sembra una piccola puntura di spillo”.