Quanto spesso dovresti fare la doccia e cosa succede se ci laviamo troppo (o troppo poco) Lavarsi più volte al giorno non è sempre un bene e può avere conseguenze negative sulla salute della pelle. Ecco qual è la frequenza ideale e cosa rischiamo con gli eccessi.

A cura di Valeria Aiello

Niente è meglio di una doccia per rinfrescarsi, specialmente d’estate, quando le alte temperature ci portano a sudare di più. Ma quanto spesso dovremmo fare la doccia? E cosa accade alla nostra pelle se ci laviamo troppo, o troppo poco?

La frequenza con cui ci prendiamo cura della nostra igiene personale può dipendere da diversi fattori e può variare con abitudini e stili di vita. Se ad esempio siamo tra chi fa attività fisica oppure trascorre la giornata in un ambiente di lavoro particolarmente caldo, potrebbe essere necessario fare la doccia ogni giorno. Secondo l’Harvard Health Publishing, la divisione per l’editoria della Medical School dell’Università di Harvard, la doccia quotidiana è un’abitudine per circa due terzi degli americani, ma anche per oltre l’80% degli australiani. In Cina, d’altra parte, circa metà delle persone fa il bagno solo due volte alla settimana. Ma qual è la frequenza ideale?

Quanto spesso fare la doccia

Sebbene non esista una frequenza ideale, gli esperti suggeriscono che fare la doccia due o tre volte alla settimana vada bene per la maggior parte delle persone. Chiaramente, tale frequenza dovrebbe aumentare a seconda delle situazioni lavorative e della routine delle persone.

Per una corretta detersione possono bastare docce brevi, della durata di tre o quattro minuti, con particolare attenzione alla temperatura dell’acqua, che non deve essere troppo calda, e ai prodotti che utilizziamo, che devono pulire per affinità e non per aggressione, in modo da mantenere in equilibrio pH, film idrolipidico e microbiota della pelle.

Cosa succede se facciamo troppe docce

Fare la doccia (o il bagno) ogni giorno può avere conseguenze di diversa natura. “La nostra pelle – spiega la dermatologa Michela Quaglini dell’Istituto di Cura Città di Pavia – ha nella parte più esterna un film idrolipidico, una specie di pellicola, un mix di acqua e grassi, che condiziona il pH cutaneo che è acido e che tale deve rimanere”. Oltre al film lipidico, un’altra importante componente è il microbiota, formato da microrganismi che sono importanti per la nostra salute.

Alcune ricerche suggeriscono che fare troppe docce può alterare il microbioma, causando danni alla salute generale della pelle. Non bisogna infatti dimenticare che la nostra pelle è l’organo che ci protegge dalle aggressioni esterne, per cui alterare la sua integrità può portare a infiammazioni, pelle secca e pruriginosa, che può consentire a batteri e allergeni di penetrare nella pelle e causare reazioni allergiche o infezioni cutanee.

I pericoli di lavarsi troppo poco

I rischi di non fare abbastanza docce non riguardano solo la vita sociale, ma anche la salute. Oltre all’odore sgradevole, non lavarsi a sufficienza può infatti causare una serie di malattie della pelle, legate alla proliferazione di germi patogeni. Sull’epidermide si crea inoltre un accumulo di pelle morta, che va a ostruire i pori e può causare acne e irritazioni pruriginose, oltre a esporci a un maggior rischio di infezioni.

Anche il cuoio capelluto andrebbe a soffrire dell’accumulo di pelle morta, nota anche come forfora, ma anche di sebo, che consente allo sporco di aderire in misura maggiore. E come se non bastasse, non lavarsi a sufficienza ci espone al rischio di sviluppare infezioni da funghi, che possono crescere tra le dita dei piedi e diffondersi anche alle zone pelviche.

Un altro rischio è legato alla scarsa igiene è lo sviluppo della dermatite neglecta, nota anche come dermatosi trascurata, una condizione della pelle che si manifesta con macchie scure sulla pelle, causate sempre dall’accumulo di pelle morta, sudore, cheratina e oli che normalmente verrebbero lavati via durante la doccia.