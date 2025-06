video suggerito

Cosa succede quando c'è troppo cloro in piscina Il 2 giugno a Roma cinque bambini sono stati soccorsi in una piscina privata dopo aver manifestato diversi sintomi. Per adesso tutte le testimonianze sembrano portare a un'intossicazione dovuta alla presenza eccessiva di cloro nell'acqua. Come riconoscerla e quali sono gli effetti.

A cura di Valerio Berra

FACEBOOK | Una piscina del club Imperium

Un gruppo di 5 bambini è stato soccorso dopo aver fatto il bagno in piscina. È successo a Roma, in un impianto privato. Il sospetto, almeno dalle testimonianze raccolte, è che i bambini abbiano subito un’intossicazione da cloro. Avevano tutti sintomi respiratori e giramenti di testa. Il più grave è ricoverato al Policlinico Umberto I. La piscina si trova al club Imperium.

Il proprietario della piscina, Christian Scalzo, ha spiegato al Corriere della Sera che l’intossicazione è nata probabilmente da un calo di pressione dell’impianto: “Da quanto ho capito c'è stato un calo di pressione dell'impianto che ha poi scaricato tutto insieme il cloro dalle bocchette vicino a dove si trovavano i bambini”.

Il cloro nelle piscine serve ovviamente per disinfettare l’acqua. È il sistema più comune. Il problema è il dosaggio. Quando il cloro viene riversato in quantità eccessive o quando si sbagliano le dosi del correttore di acidità il rischio è quello di generare reazioni nei bagnanti, come potrebbe essere successo a Roma.

I segnali della presenza eccessiva di cloro

Il padre del bambino ricoverato al Policlinico Umberto I ha dichiarato al Corriere della Sera i bambini in piscina avrebbero visto una macchia gialla nell’acqua: “L’ha vista mio figlio e anche l’altra bambina che era con mia moglie”. L’acqua torbida, in effetti, è uno dei primi segnali da cui si può registrare una presenza eccessiva di cloro nell’acqua. Oltre a questo è importante controllare anche l’odore, un leggero odore di cloro è normale ma quando diventa nauseante può diventare un problema. Qui parliamo di segnali empirici, per misurare i livelli di cloro nelle piscine in modo professionale esistono vari tipi di test basati sui reagenti chimici.

Quali sono gli effetti dell’intossicazione da cloro

Gli effetti dell’intossicazione da cloro vengono descritti dal portale di Humanitas:

Difficoltà respiratorie

Accumulo di fluidi nei polmoni

Bruciore alla bocca

Dolore e gonfiore alla gola

Ma di stomaco

Vomito

Sangue nelle feci