Qual è la vera età del tuo cuore: con questo strumento online puoi calcolarla

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte al mondo, ma in molti non sono consci dei rischi che corrono a causa di stili di vita insalubri. Ricercatori americani hanno messo a punto un calcolatore online con il quale determinare l’età del cuore, che spesso differisce da quella anagrafica. Il valore, da consultare con un medico, può essere un prezioso incentivo per iniziare a cambiare stile di vita e magari iniziare ad assumere farmaci preventivi, laddove il cardiologo lo ritenga necessario.

Ricercatori statunitensi hanno messo a punto uno strumento online chiamato “PREVENT Risk Age Calculator” in grado di determinare l'età del nostro cuore. Com'è noto, esistono vari metodi per calcolare l'età biologica di una persona, che spesso risulta più alta di quella anagrafica scritta sulla carta d'identità, a causa di stili di vita insalubri, vizio del fumo, inquinamento e altri fattori. Con questo nuovo calcolatore è possibile definire specificatamente l'età cardiaca, nell'ottica della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Ictus, infarto, insufficienza cardiaca e altre condizioni, sebbene “tallonate” dai tumori, rappresentano infatti ancora oggi la principale causa di morte a livello mondiale, in particolar modo nei Paesi industrializzati. Con uno strumento di questo tipo è possibile ottenere un valore più facile da inquadrare e del quale discutere con il proprio medico, che è comunque fondamentale per la comprensione del dato. Non bisogna infatti “spaventarsi” per il risultato che emerge dal calcolo, che va appunto verificato con un medico. Inoltre il sistema non sostituisce in alcun modo un'indagine clinica ad hoc, come specificato dagli scienziati.

A mettere a punto il calcolatore per determinare l'età del cuore è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati della Facoltà di Medicina "Feinberg" dell'Università Northwestern di Chicago, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di molti istituti. Fra quelli coinvolti il Dipartimento di Medicina dell'Università di Boston, il Dipartimento di Salute della Popolazione dell'Università di New York e la Divisione di Cardiologia della Facoltà di Medicina dell'Università Johns Hopkins. I ricercatori, coordinati dalla professoressa Sadiya Khan, docente di epidemiologia cardiovascolare presso l'ateneo dell'Illinois, hanno messo a punto il calcolatore sulla base dell'iniziativa PREVENT (Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTs) dell'American Heart Association (AHA), progettata per valutare il rischio cardiologico da 10 a 30 anni in avanti, in persone tra i 30 e i 79 anni che non hanno ancora avuto gravi malattie cardiovascolari.

Il sistema si basa su una moltitudine di fattori legati alla salute cardiovascolare, dal colesterolo alla pressione arteriosa, passando per indice di massa corporeo (BMI), funzione renale, presenza di diabete, terapie in corso e altro ancora. Nel calcolatore è possibile inserire diversi di questi parametri e ottenere facilmente l'età del nostro cuore, che spesso risulta più elevata di quella anagrafica, come ha dimostrato lo studio che ha accompagnato la pubblicazione di questo prezioso strumento. È in inglese ma di facile comprensione e compilazione, come mostra la schermata con menù a tendina in cui vanno inseriti i valori.

La schermata dello strumento PREVENT. Credit: Università Northwestern

Nello specifico, la professoressa Khan e colleghi, lo hanno testato su oltre 14.000 adulti americani tra i 30 e i 79 anni coinvolti nell'indagine National Health and Nutrition Examination Survey, durata una decina di anni. Applicando i dati delle cartelle cliniche allo strumento è stato determinato che le donne, in media, avevano un'età cardiaca di 55,4 anni, rispetto a quella cronologica di 51,3 anni. Decisamente peggiori i risultati per gli uomini, che avevano un'età cardiaca media di 56,7 anni contro una cronologica di 49,7 anni. In alcuni casi gli uomini avevano un'età cardiaca di oltre 10 anni quella cronologica, con tutto ciò che ne consegue in termini di rischio cardiovascolare. La bassa istruzione e le etnie nera ed ispanica risultavano associate a un rischio cardiaco peggiore.

L'obiettivo di questo strumento è spingere le persone a consultare un medico e a modificare il proprio stile di vita, iniziando ad assumere farmaci preventivi laddove necessario secondo il cardiologo. “Ci auguriamo che questo strumento aiuti medici e pazienti a discutere in modo più efficace del rischio di malattie cardiache, così da poter informare meglio sulle terapie che possono prevenire infarti, ictus o insufficienza cardiaca”, ha affermato la professoressa Khan in un comunicato stampa. “Molte persone che dovrebbero assumere farmaci per ridurre il rischio di infarto, ictus o insufficienza cardiaca non li assumono. Ci auguriamo che questo nuovo calcolatore dell'età cardiaca contribuisca a sostenere il dibattito sulla prevenzione e, in definitiva, a migliorare la salute di tutti”, ha chiosato la scienziata. I dettagli della ricerca “PREVENT Risk Age Equations and Population Distribution in US Adults” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata JAMA Cardiology.