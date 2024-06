Perché sogniamo di essere impreparati per un esame: la risposta è nel funzionamento del cervello

video suggerito

Quante volte ci svegliamo in preda al panico per colpa di un brutto sogno? Cosa c'è dietro agli incubi e saperli leggere affascina da sempre l'uomo, eppure, a volte, alcuni sogni possono diventare ricorrenti, fino a tormentarci quasi tutte le notti. Ad esempio, uno degli incubi più comuni è sognare di dover fare un esame e non sapere assolutamente nulla. Capita agli studenti di ogni grado scolastico, agli universitari ma anche a chi con la scuola ha chiuso ormai da un pezzo.

Sognare di dover fare un esame ed essere del tutto impreparati ha ragioni psicologiche profonde e non è per forza legato alla preoccupazione per un esame in programma nella vita reale. In caso contrario, non si spiegherebbe perché anche alle persone ormai esterne a qualsiasi contesto scolastico può capitare di fare questo sogno.

Perché sogniamo di dover fare un esame

Colin Espie, docente di Medicina del sonno dell'Università diOxford, ha spiegato alla Bbc come, anche mentre dormiamo, il nostro cervello continui a lavorare, processando ed elaborando tutte le informazioni che ha recepito durante il giorno. I sogni sono i segnali di quest'attività.

Ecco perché sognare di dovere fare un esame – spiega Espie – è da intendere come una specie di messaggio da parte del cervello che ci sta dicendo di essere a lavoro. Tuttavia, questa spiegazione da sola non basterebbe a spiegare perché questo genere di sogni assume spesso le sembianze di un incubo. "È abbastanza comune sognare ciò che percepiamo come minaccioso: non tutto quello che è minaccioso è però davvero un male, magari è soltanto impegnativo o sfidante per noi, proprio come sono gli esami", conclude il docente.

Sognare di dover fare un esame per il quale non si è preparati in un periodo della vita in cui effettivamente dobbiamo fare esami, ad esempio all'università, è quindi abbastanza normale. Ma molti si interrogano su quali siano le ragioni per cui questo sogno può capitare anche alle persone che non hanno nessun esame in vista. Anche in questo caso però c'è una spiegazione legate ai meccanismi di funzionamento del cervello.

A cosa servono gli incubi

Per quanto spiacevoli, infatti, anche gli incubi hanno una loro funzione (a volte potrebbero perfino essere un segnale di alcuni disturbi): durante il sonno il cervello non elabora solo ciò che impariamo di giorno, ma anche le nostre emozioni. Alcuni momenti o episodi della nostra vita possono essere così emotivamente forti da lasciare traccia in noi per anni. Questo non succede solo con eventi tristi o traumatici, ma anche con episodi molto sfidanti per noi: gli esami, ad esempio la Maturità o un esame di stato molto difficile, rientrano per molti in questa categoria.

Secondo Espie alcuni episodi potrebbero aver bisogno di anni per poter essere elaborati oppure potrebbero fissarsi nella nostra memoria, diventando una specie di termine di confronto anche per le esperienze future. Così ogni volta che ci troviamo a vivere qualcosa che percepiamo come minacciosa o sfidante sogniamo quell'esame che ci ha fatto sentire messi alla prova, proprio come accade tante volte nella vita, anche anni dopo aver finito la scuola.