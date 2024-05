video suggerito

Gli incubi potrebbero essere un segnale precoce di una malattia autoimmune Lo suggerisce una nuova ricerca che ha rilevato un aumento degli incubi prima della comparsa dei sintomi di lupus eritematoso sistemico (LES), una malattia autoimmune che si caratterizza per la produzione di anticorpi erroneamente diretti contro diversi organi e tessuti dell'organismo.

A cura di Valeria Aiello

Un maggior numero di incubi potrebbe essere un primo segno di una malattia autoimmune e permettere di individuare la condizione prima della comparsa dei sintomi: lo suggerisce una nuova ricerca coordinata dai ricercatori dell’Università di Cambridge e del King’s College di Londra che ha individuato un aumento degli incubi prima dell’esordio del lupus eritematoso sistemico (LES), una malattia autoimmune caratterizzata dalla produzione di anticorpi erroneamente diretti contro diversi organi e tessuti dell’organismo.

Secondo gli studiosi – che hanno rilevato la correlazione attraverso un sondaggio che ha coinvolto 676 persone con lupus eritematoso sistemico e 400 medici, oltre a interviste dettagliate a 69 persone con malattie reumatiche autoimmuni sistemiche (SARD), incluso il lupus, e altri 50 medici – un aumento della frequenza degli incubi può essere un segnale precoce di insorgenza e di successive riacutizzazioni di queste condizioni. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati questa settimana in un articolo sulla rivista eClinical Medicine.

Nell’ambito dello studio, ai pazienti è stato chiesto se e quando avessero manifestato per la prima volta uno o più di 29 sintomi neurologici e disturbi di salute mentale (come depressione, allucinazioni e perdita dell’equilibrio) in relazione all’insorgenza della malattia autoimmune, e di indicare l’ordine in cui solitamente si manifestavano questi sintomi quando la condizione era in fase di riacutizzazione.

“Tra i sintomi più frequentemente segnalati, il sonno onirico sempre più interrotto (di solito incubi) è stato quello più comune” hanno spiegato i ricercatori, riscontrando un aumento degli incubi nel 61% delle persone con lupus eritematoso sistemico, di cui un terzo ha riferito che questo sintomo si era manifestato più di un anno prima dell’esordio della malattia.

“Questi incubi erano spesso vividi e angoscianti e implicavano l’essere attaccati, intrappolati, schiacciati o cadere” hanno precisato gli studiosi, rilevando un aumento di questo tipo di sogni anche nel 34% delle persone con altre malattie reumatiche autoimmuni sistemiche, in entrambi i casi prima della comparsa delle allucinazioni.

“I pazienti che sperimentavano allucinazioni erano riluttanti nel condividere le loro esperienze e molti specialisti hanno affermato di non aver mai considerato gli incubi e le allucinazioni come correlati alle riacutizzazioni della malattia – hanno osservato i ricercatori – . La maggior parte degli specialisti ha indicato che in futuro parlerà ai propri pazienti di incubi e allucinazioni, concordando sul fatto che il riconoscimento di questi sintomi precoci di riacutizzazione può fornire un ‘sistema di allarme precoce’ che consente di migliorare le cure e persino di ridurre i tempi clinici, evitando così le riacutizzazioni in qualsiasi fase precoce”.

“È importante che i medici parlino con i propri pazienti di questo tipo di sintomi, valutandone la progressione – ha suggerito la dottoressa Melanie Sloan del Dipartimento di sanità pubblica e cure primarie dell’Università di Cambridge e autrice principale dello studio – . I pazienti spesso sanno quali sintomi possono essere un segnale di peggioramento della malattia, ma sia i pazienti che i medici possono essere riluttanti nel discutere di salute mentale e sintomi neurologici, soprattutto se non si rendono conto che questi possono far parte delle malattie autoimmuni”.