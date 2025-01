video suggerito

Perché i posti più sicuri in aereo in caso di incidente sono quelli in coda I posti in coda all’aereo sono spesso considerati più sicuri in caso di incidente per diverse ragioni: statisticamente, i sedili nella parte posteriore dell’aereo sono associati a una maggiore probabilità di uscire vivi da una situazione di emergenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I posti in coda all'aereo sono statisticamente associati a una maggiore probabilità di sopravvivere in caso di incidente / Photo iStock

I posti in coda all’aereo possono rivelarsi più sicuri in caso di incidente: in situazioni di emergenza, i sedili nella parte posteriore dell’aereo sembrerebbero infatti assicurare una protezione migliore per diverse ragioni, fermo restando che ogni incidente aereo è purtroppo unico nel suo genere. Diverse analisi e studi statistici, hanno tuttavia indicato che i posti in coda all’aereo sono associati a una maggiore probabilità di uscire vivi da un incidente, suggerendo in particolare che i posti centrali delle ultime file siano quelli dove la probabilità di sopravvivere è più alta.

La possibilità che i posti più sicuri siano quelli in coda sembra confermata anche dei recenti incidenti aerei delle ultime settimane: i 29 sopravvissuti del volo 8243 della Azerbaijan Airlines precipitato in Kazakistan erano tutti seduti nella parte posteriore dell’aereo, e anche i due assistenti di volo sopravvissuti nello schianto del volo 2216 della Jeju Air all’aeroporto sudcoreano di Muan erano seduti nei posti riservati all’equipaggio in coda all’aereo. Ma cos’è che rende i sedili nella parte posteriore più sicuri?

Perché i posti in coda all’aereo sono più sicuri in caso di incidente

I posti in coda all’aereo sono considerati più sicuri in caso di incidente per diversi motivi: anche se le circostanze di un’emergenza aerea possono essere diverse, in molti incidenti aerei è la parte anteriore del velivolo quella che subisce un maggior impatto, mentre la parte posteriore è spesso in gran parte intatta.

Ulteriori ragioni che potrebbero influire sulla maggiore sicurezza dei posti in coda all’aereo sono legate alla lontananza di questi sedili da serbatoi di carburante – generalmente sono situati nelle ali dell’aereo o stivati nella nella parte centrale – e alla loro posizione spesso più prossima alle uscita di emergenza posteriori.

Quanto sono più sicuri i posti in coda su un aereo

Tassi di mortalità calcolati su 17 incidenti aerei accaduti tra il 1980 e il 2000 in un'analisi statistica del Time / Credit: This Is the Safest Place to Sit on a Plane

Statisticamente, secondo un’analisi del TIME che ha preso in esame 35 anni di dati sugli incidenti aerei accaduti dal 1985 al 2000, i posti in coda a un aereo sono associati a una maggiore probabilità di sopravvivenza in caso di incidente. Nello specifico:

il tasso di mortalità di chi occupa un posto in coda all’aereo è del 32% rispetto al 44% di chi si trova su uno dei sedili nella parte anteriore

di chi si trova su uno dei sedili nella parte anteriore tra i posti in coda all’aereo, i sedili centrali sono associati al più basso tasso di mortalità (28%), rispetto al 34% di quelli vicino al finestrino e al corridoio.

Il motivo per cui, tra i posti in coda all’aereo, i sedili centrali sono considerati più sicuri di quelli vicino al finestrino o al corridoio, potrebbe dipendere dalla protezione extra dovuta dall’avere una persona su entrambi i lati.