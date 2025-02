Usano un trucco visto su TikTok per dormire in aereo, ma i medici dicono che è “estremamente pericoloso”

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

TikTok / Il trucco diventato virale su TikTok per cercare di dormire durante il volo aereo: allacciare la cintura di sicurezza alle caviglie, per tenere le gambe ferme sul sedile e cercare di dormire con la testa appoggiata alle ginocchia

Un trucco diventato virale su TikTok riguarda un metodo che alcuni passeggeri stanno utilizzando per cercare di dormire meglio durante il volo: questo trucco consiste nell’allacciare la cintura di sicurezza attorno alle caviglie, mettendo i piedi sopra il sedile, in modo da poter appoggiare la testa sulle ginocchia. In tanti si stanno però chiedendo se sia sicuro o meno assumere questa posizione, soprattutto dopo che decine di utenti hanno pubblicato video in cui mostrano di viaggiare comodamente. “A chiunque abbia detto di mettere la cintura di sicurezza attorno alle caviglie… grazie!” si legge su molti dei video che condividono il metodo imparato sui social.

Uno di questi post ha addirittura superato 20 milioni di visualizzazioni, collezionando migliaia di commenti, molti dei quali hanno messo in dubbio il reale comfort della posizione. “Non è possibile che stare per tanto tempo rannicchiati sia meglio di stare semplicemente seduti” dicono diversi utenti. Nei commenti, è intervenuto anche un assistente di volo: “Come responsabile della sicurezza e del benessere dei passeggeri, vi chiedo di non farlo”. Il rischio, a quanto pare, non è però solo legato al mancato rispetto delle norme di sicurezza che può, tra l’altro comportare multe anche salate. Ecco perché.

Perché il trucco della cintura sicurezza attorno alle caviglie è rischioso

Il trucco di TikTok della cintura di sicurezza alle caviglie per cercare di dormire con la testa sulle ginocchia durante un volo in aereo è rischioso per diversi motivi: in caso di emergenza, tenere la cintura alle caviglie può infatti rallentare il suo rapido rilascio , quando ad esempio serve allacciarla velocemente alla vita per una turbolenza, e non mantiene il corpo saldamente legato al sedile, che è fondamentale per evitare che movimenti bruschi possano sbalzarci via, causando contusioni o fratture.

Oltre però ai motivi legati a qualsiasi tipo di imprevisto durante il volo e le ragioni correlate al rispetto delle norme di sicurezza, ci sono anche le possibili conseguenze sulla salute di una posizione che, di fatto, va a limitare per lungo tempo la mobilità delle gambe, esercitando un effetto compressivo a livello delle caviglie.

Sulla questione, sono intervenuti diversi medici, che concordano sul fatto che il trucco possa risultare “estremamente pericoloso”.

“Personalmente, farei attenzione a qualsiasi cosa che limiti la circolazione sanguigna, perché potrebbe aumentare il rischio di coaguli” ha affermato il dottor Nathan Connell, ematologo presso il Brigham and Women’s Hospital e professore associato di medicina presso la Harvard Medical School di Boston, tra gli esperti sentiti dal canale CNN Travel sulla questione – . Se ci fosse una turbolenza o un’emergenza improvvisa e le gambe di qualcuno fossero legate dalla cintura di sicurezza in questo modo, ciò potrebbe anche causare lesioni alle gambe o alla caviglie”.

Questi rischi non devono essere presi alla leggera, soprattutto laddove sia già presente un’insufficienza venosa, perché possono presentarsi ulteriori complicazioni, dalle gambe gonfie (edemi) fino alla cosiddetta trombosi del viaggiatore, nota in gergo medico come trombosi venosa profonda, una condizione che si verifica quando un coagulo di sangue ostruisce parzialmente o del tutto un vaso sanguigno. Una tale situazione può mettere in serio pericolo la salute, perché il trombo, o un suo frammento, può staccarsi dalla sua sede d’origine formando un embolo, che può raggiungere il circolo polmonare ostruendolo. In questo caso si parla di embolia polmonare.

I dati indicano che i voli di durata superiore alle quattro ore possono comportare un aumento delle probabilità di coaguli già quando si affrontano normalmente seduti e che quelli di durata superiore alle otto ore rappresentano un rischio effettivo nella maggior parte dei casi. Aggiungere un fattore che può aumentare il rischio di coaguli, come l’immobilità prolungata degli arti e la compressione dovuta alle cintura legata alle caviglie, è chiaramente qualcosa di negativo.

“ll consiglio più importante che do ai miei pazienti e alla maggior parte delle persone, sia con disturbi della coagulazione ereditari o che non hanno questo tipo di problemi, è che la combinazione di rischi può contribuire alla possibilità di sviluppare una trombosi venosa profonda o un’embolia polmonare – ha aggiunto Connel – . Sebbene il rischio possa essere influenzato dalla durata del volo, tenere le caviglie lontane dalle cinture di sicurezza è certamente un modo per ridurre la probabilità”