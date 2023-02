Questi sono i posti più sicuri su un aereo (ma la maggior parte delle persone non li prenota) Lo rivela un’analisi statistica che ha indicato quali sono i sedili con maggiori probabilità di uscire vivi da un incidente aereo.

A cura di Valeria Aiello

Sarà probabilmente capitato a tutti di prenotare un volo e di dover scegliere uno dei posti ancora disponibili. Sperando, ad esempio, di poter selezionare il sedile più vicino possibile alla parte anteriore dell’aereo, per poter sbarcare più rapidamente, oppure di riuscire a evitare l’ala per poter guardare il panorama dal finestrino. Forse nessuno ha mai pensato di scegliere il posto che può rivelarsi più sicuro, cioè quello che, in caso di emergenza, potrebbe proteggerci di più. Eppure, come rivelato da un recente studio, alcuni posti sono più sicuri di altri e, guarda caso, si trovano proprio tra quelli che speriamo non siano gli ultimi rimasti.

Prima di entrare nel merito della sicurezza dei singoli posti, è importante sottolineare che l’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro. Secondo i dati della National Safety Council degli Stati Uniti, le probabilità di morire in aereo sono circa 1 su 205.552, rispetto a 1 su 102 in auto. Tuttavia, alcuni posti possono ridurre ulteriormente questo rischio, mentre altri potrebbero rivelarsi statisticamente più pericolosi.

Quali sono i posti più sicuri su un aereo

Un’analisi del TIME che ha esaminato il database 35 anni di dati sugli incidenti aerei (dal 1985 al 2000) ha rilevato che i sedili centrali nella parte posteriore di un aereo sono associati a un tasso di mortalità più basso, il 28% rispetto al 44% dei sedili del corridoio nella parte centrale. In altre parole, sono statisticamente più sicuri di altri posti a sedere.

In rosso i posti associati a tassi di mortalità più elevati, in arancione e in giallo quelli associati a tassi più bassi / Credit: Time video

In base invece alla fila, l’analisi ha indicato che i sedili che si trovano nella parte anteriore dell’aereo sono associati a un tasso di mortalità del 38%, quelli centrali del 39% e quelli nella parte posteriore al 32%.

Chiaramente, tutto dipende dalle circostanze dell’incidente, perché se, ad esempio, la coda dell’aereo subisce un colpo maggiore nell’impatto, i passeggeri delle file centrali e anteriori potrebbero cavarsela meglio di quelli seduti nella parte posteriore. Tuttavia, per quanto riguarda il motivo per cui i sedili centrali sono più sicuri di quelli vicino al finestrino o al corridoio, questo potrebbe dipendere dalla protezione fornita dall’avere una persona su entrambi i lati.