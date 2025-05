video suggerito

La città dove l'80% dei cittadini è obeso o in sovrappeso: "C'è solo un negozio di frutta e verdura" A Ebbw Vale, nel Galles del Sud, la maggior parte delle persone è obesa o in sovrappeso. Callum Airey (sui social Calfreezy), uno youtuber seguito da oltre quattro milioni di follower, è andato sul posto per capire le abitudini alimentari della città.

Obesità e malnutrizione sono due facce della stessa medaglia: non è un caso infatti che siano i Paesi a basso o medio reddito ad avere il maggior tasso di persone in sovrappeso o obese. A livello globale infatti la produzione alimentare si è evoluta in modo tale che mangiare male costi nettamente meno che nutrirsi in modo sano, con effetti potenzialmente drammatici sulla salute delle persone.

Nel Regno Unito, in Galles del Sud, c'è una piccola città, sotto i 20.000 abitanti, che è la prova vivente di questo solo apparente paradosso. A Ebbw Vale, nel distretto di contea di Blaenau Gwent, la maggior parte delle persone è in sovrappeso o obesa, tanto da essere stata rinominata da diversi media locali "la città più grassa del Regno Unito". Per capire quale sia una delle cause principali basta aprire Google Maps.

La maggior parte dei locali sono fast food

Già da qualche tempo chi racconta il problema degli elevati tassi di obesità a Ebbw Vale lo mette in relazione con l'elevato numero di fast food presenti in città e con le cattive abitudini alimentari dei residenti, sempre più abituati al delivery, o, nella migliore delle ipotesi a mangiare prodotti preconfezionati o surgelati.

Per vedere più da vicino le abitudini alimentari del posto, Callum Airey (sui social Calfreezy), uno youtuber seguito da oltre quattro milioni di follower, è andato di persona a Ebbw Vale e ha intervistato i ristoratori e le persone del posto. Quello che appare evidente – ha raccontato lo youtuber – è che mancano negozi di cibo sano e fresco a prezzi accessibili. Dei 75 locali presenti in città, 55 infatti sono classificati come fast-food.

"Il fatto che ci sia un solo negozio di frutta e verdura fresca, tutto il resto sia cibo congelato o fast food dice tutto", racconta Callum. Il fattore economico è infatti uno dei fattori chiave dietro l'aumento dell'obesità: "La frutta costa di più di un panino con la salsiccia di Gregg."

I tassi di obesità più alti del Galles

Secondo un recente report del servizio sanitario digitale Now Patient sull'indice di massa corporea (IMC) dei cittadini, la contea di Blaenau Gwent, dove si trova Ebbw Vale, è l'area con il più alto tasso di obesità del Galles: qui quasi l'80% degli adulti è obeso o in sovrappeso, rispetto alla media gallese del 62%.

Secondo il racconto di Callum, a Ebbw Vale è più facile – spesso più economico – ordinare un fish and chips, una pizza o un panino con l'hamburger, che mettersi a cucinare. Chi lavora nei fast food locali racconta che molti dei loro clienti sono abituali: li vedono almeno una volta a settimana, ma c'è anche chi va nello stesso fast food per giorni di fila. Anche i cittadini sono consapevoli del problema: "I takeaway e i fast food sono le uniche opzioni qui intorno", dice nel video un residente a Callum.