Oggi Samantha Cristoforetti ritorna sulla Terra: dove vedere la diretta del “tuffo” nell’oceano La navetta di SpaceX con a bordo l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti effettuerà lo splashdown nell’Oceano Atlantico alle 22:50 ora italiana.

A cura di Andrea Centini

Credit: Samantha Cristoforetti / ESA/ Twitter /

Dopo due rinvii a causa del maltempo, oggi, venerdì 14 ottobre, Samantha Cristoforetti potrà finalmente tornare sulla Terra. L'arrivo è attualmente previsto per le 22:50 ora italiana, mentre il distacco dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è atteso per le 17:35. A meno che il controllo di missione non decida – di nuovo – di rimandare all'ultimo lo sgancio della Crew Dragon dal laboratorio orbitante. Al momento, comunque, sembra che non ci siano ulteriori ostacoli allo “splashdown” della navetta di SpaceX, la compagnia aerospaziale privata di Elon Musk. La Crew Dragon con a bordo Samantha Cristoforetti e i tre colleghi Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins (che assieme formano il gruppo SpaceX Crew-4) si tufferà infatti nell'Oceano Atlantico, al largo della Florida. Per la prima volta un astronauta italiano potrà sperimentare l'emozione dell'ammaraggio dallo spazio; fino ad oggi tutti i nostri connazionali – compresa Samantha Cristoforetti, dopo la missione Futura nel 2014/2015 – sono sempre tornati sulla terraferma. Lo splashdown, come si chiama in gergo il rientro in mare, è divenuto celebre con le missioni Apollo di oltre 50 anni fa.

La sezione Human Spaceflight (Volo Spaziale Umano) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha comunicato che la navetta Crew Dragon “Freedom” dovrebbe sganciarsi dalla ISS alle 17:35, mentre l'arrivo sulla Terra, dopo 5 ore e 15 minuti di volo, è al momento previsto per le 22:50.

La partenza del gruppo SpaceX Crew-4 potrà essere seguita in diretta streaming a partire dalle 15:30 sul Canale Due della ESA Web TV, la “televisione” ufficiale dell'agenzia spaziale europea, che trasmetterà per 6 ore consecutive, fino allo splashdown innanzi alle coste della Florida (la NASA ha previsto quattro diversi possibili punti di ammaraggio). Anche l'agenzia aerospaziale statunitense trasmetterà in diretta la copertura completa dell'evento, dalla chiusura del portello fino all'arrivo sulla Terra. Saranno inoltre numerosi i portali di divulgazione scientifica che seguiranno il rientro dell'astronauta italiana. La pagina Facebook Chi ha Paura del Buio?, ad esempio, avvierà una diretta a partire dalle 21:00, per tutti coloro che desiderano un commento in italiano.

Nel suo ultimo “cinguettio” su Twitter Samantha Cristoforetti ha pubblicato uno splendido video della Terra – e dell'Italia – vista dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), accompagnato da una frase sibillina: “Un'ultima volta, vola con me. Addio, e come sempre, grazie per tutto il pesce!”. La seconda parte è una citazione del titolo del quarto libro della serie “Guida galattica per gli autostoppisti”. Il riferimento è a un ironico messaggio dei delfini, lasciato prima che la Terra venisse distrutta per creare una strada spaziale. Nel tweet precedente ha invece inserito un paio di suoi suggestivi scatti, in cui sottolinea che le mancherà la vista spettacolare dagli oblò del laboratorio orbitante. L'astronauta ha comunque affermato di non vedere l'ora di ritornare sulla Terra per riabbracciare i suoi famigliari, gli amici e trascorrere del tempo immersa nella natura, dopo quasi sei mesi trascorsi nello spazio per la missione Minerva.