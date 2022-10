Rinviato il rientro sulla Terra di Samantha Cristoforetti a causa del maltempo: quando partirà A causa del meteo avverso nell’area dello splashdown, al largo della Florida, è stato rinviato il ritorno sulla Terra di Samantha Cristoforetti.

A cura di Andrea Centini

Samantha Cristoforetti riposta in un "letto spaziale" sulla ISS. Credit: ESA/Cristoforetti/Twitter

È stato nuovamente rinviato il rientro sulla Terra di Samantha Cristoforetti. L'astronauta italiana sarebbe dovuta ammarare alle 23:43 (ora italiana) di oggi al largo della Florida, tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse nell'area dello “splashdown”, la navetta Crew Dragon di SpaceX è rimasta attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In base a quanto comunicato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), la prossima opportunità di sgancio sarà “non prima di domani alle 17:35 CEST”, ovvero il fuso orario Central European Summer Time che abbraccia anche l'Italia. Pertanto dovremo attendere almeno il pomeriggio del 14 ottobre per poter veder partire l'astronauta verso casa. L'orario preciso non è comunque ancora stato stabilito e nemmeno quello del "tuffo" nell'Oceano Atlantico (nessun astronauta italiano fino ad oggi ha effettuato il rientro in mare).

Come specificato, si tratta del secondo rinvio in poche ore. Inizialmente era previsto il distacco (undocking) dall'ISS alle 01:00 di oggi e l'arrivo della SpaceX Crew-4 alle 23:41 ora italiana, dopo un viaggio di circa 22 ore. A causa del maltempo, tuttavia, lo sgancio è stato posticipato alle 16:05 sempre di oggi, 13 ottobre, con un rientro previsto alle 23:43, con soli due minuti di ritardo sulla tabella di marcia (le tempistiche dei rientri dei veicoli spaziali sono legati a molteplici fattori e non solo alla distanza che devono percorrere dal punto A al punto B). Gli ingegneri del controllo missione sulla Terra speravano che il meteo migliorasse, ma alla fine sono stati costretti a rinviare il distacco almeno a domani.

Ieri notte l'astronauta italiana aveva twittato di essere in “GO” (in pratica, il via libera) per lo sgancio e lo splashdown, aggiungendo di aver trascorso l'ultima notte in assenza di gravità e di poter dormire la prossima volta in un letto (nel post ha inserito due foto dentro un “letto spaziale”). Purtroppo però il GO definitivo è stato ritirato e dovrà attendere ancora, prima di poter ripartire alla volta della Terra e riabbracciare i suoi cari, dopo circa 6 mesi nello spazio. Non c'è da stupirsi dei rinvii per il maltempo. Nel mese di aprile la partenza della Crew-4 è stata rinviata diverse volte proprio per questa ragione. Non resta che attendere che la NASA e l'ESA comunichino i nuovi orari di sgancio e arrivo, nella speranza non ci siano nuovi rinvii. L'astronauta italiana rientrerà sulla Terra assieme ai colleghi Jessica Watkins, Bob Hines e Ljell Lindgren.