Oggi 24 luglio un altro bellissimo passaggio della Stazione Spaziale Internazionale: sarà più luminoso di ieri

Questa sera i cieli italiani saranno impreziositi da un altro spettacolare passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), più luminoso di quello di ieri, 23 luglio. Il laboratorio orbitante sarà visibile su tutta l’Italia a partire dalle 21:35 circa e il sorvolo durerà circa 7 minuti.

La traiettoria della ISS la sera del 24 luglio. Il passaggio sarà visibile da tutta Italia. Credit: heavens–above.com

La sera di oggi, venerdì 24 luglio, potremo vedere a occhio nudo nei cieli di tutta Italia un altro bellissimo passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Rispetto al transito di ieri, quello odierno arriverà un po' in anticipo e sarà ancor più luminoso, con una magnitudine di – 3.8. Il laboratorio orbitante, infatti, passerà sulle nostre teste nell'intervallo compreso tra le 21:35 e le 21:43 circa, con una durata di circa 7 minuti, leggermente più lunga di quella di ieri. Anche in questo caso il riferimento è l'Italia centrale, ma il passaggio della ISS sarà perfettamente visibile da tutto lo Stivale, da Nord a Sud. Inoltre la stazione spaziale avrà una traiettoria analoga, ovvero spunterà a nord-ovest e viaggerà in direzione sud-est. Come spiegato da Passione Astronomia, orari e direzione saranno “praticamente gli stessi” per tutto il territorio italiano, con qualche differenza nell'elevazione della ISS rispetto all'orizzonte.

La mappa stellare con il transito della ISS centrato su Roma (ma valido per tutta Italia). Credit: heavens–above.com

Per i calcoli, come sempre, ci siamo affidati al portale heavens-above.com, grazie al quale è possibile tracciare e monitorare i passaggi di stazioni spaziali, satelliti (compresi i trenini di Star-Link) razzi e altri oggetti in orbita attorno alla Terra. Dopo aver indicato la posizione geografica desiderata, si ottiene una lista con tutti i passaggi significativi, potendo scegliere anche solo quelli visibili dalla zona prescelta. Inserendo Roma, per la sera di oggi si ottiene il luminosissimo passaggio della ISS. La stazione spaziale farà la sua comparsa sull'orizzonte (a 0°) alle 21:35 a nord ovest e raggiungerà i 10 ° di elevazione esattamente alle 21:37:02. Il culmine, con la massima visibilità e altezza nel firmamento, sarà raggiunto alle 21:40 (a sud-ovest). Sparirà a sud-est alle 21:43. Come indicato, avremo circa 7 minuti di tempo per ammirare il passaggio dell'ISS, che si manifesta come un puntino luminoso che si muove rapidamente (ma non troppo) nel cielo stellato in modo uniforme e molto caratteristico. Difficilmente la si può confondere con un altro oggetto.

Il transito avverrà più o meno nella stessa porzione di cielo coinvolta ieri. Come mostra la mappa stellare estratta da heavens-above.com, l'ISS farà la sua comparsa a ridosso del Leone Minore, per poi transitare tra l'Orsa Maggiore e i Cani da Caccia e proseguire tra Boote e costellazione di Ercole. La sua corsa visibile terminerà dopo aver superato Ofiuco e Aquila nel cielo sudorientale. La comodissima mappa con proiezione al suolo mostra una traiettoria del laboratorio orbitante un po' più ravvicinata allo Stivale rispetto a quella di ieri, tuttavia ciò che conta davvero è il cerchio rosso, che abbraccia l'intero Stivale. Ciò significa che il passaggio sarà visibile da ogni angolo dell'Italia, con orizzonte libero dai 10 ° in su.

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La proiezione al suolo della traiettoria dell'ISS. Il passaggio del 24 luglio 2026 sarà visibile ovunque. Credit: heavens–above.com

Come indicato, si tratterà di un passaggio più luminoso di quello di ieri, perché in questo caso la magnitudine (luminosità apparente) sarà di – 3.8, superiore al – 3.2 del 23 luglio. Come sempre ricordiamo che la magnitudine si basa su una scala negativa, dunque più è basso il valore, maggiore è la luminosità dell'oggetto (il Sole, ad esempio, ha una magnitudine di circa – 27, mentre la Luna Piena attorno a – 13). Rispetto a ieri, pertanto, la ISS risulterà più luminosa, più o meno quanto Venere, ma non “scintillerà” come una stella. Ciò è dovuto alla distanza e al modo in cui l'atmosfera terrestre interagisce con la luce riflessa dei corpi (celesti o veicoli spaziali). Fra l'altro, come indicato da Passione Astronomia, quello odierno sarà l'ultimo passaggio così luminoso visibile da tutta Italia per questo periodo dell'anno, dunque si tratterà di un'occasione imperdibile, nella speranza che il meteo non si metta di traverso.