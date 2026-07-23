Scienze
video suggerito
video suggerito

Oggi 23 luglio passaggio della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta Italia a occhio nudo: durerà 6 minuti

Stasera la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) compirà un magnifico passaggio nei cieli d’Italia perfettamente visibile a occhio nudo. Il transito durerà circa 6 minuti. Ecco a che ora e dove guardare nel firmamento.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Andrea Centini
La mappa col passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sull'Italia del 23 luglio 2026. Credit: heavens–above.com
La mappa col passaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sull'Italia del 23 luglio 2026. Credit: heavens–above.com

La sera di oggi, giovedì 23 luglio 2026, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) compirà uno spettacolare passaggio nei cieli d'Italia: sarà infatti visibile a occhio nudo da tutto lo Stivale. Il transito durerà complessivamente circa 6 minuti, in un intervallo compreso tra le 22:23 e le 22:29 (con l'Italia Centrale come riferimento). Vedremo spuntare la stazione spaziale – che orbita a circa 400 km dalla superficie terrestre – a nord-ovest nei pressi della costellazione del Leone, con una traiettoria diretta verso sud-est. Nel suo sorvolo attraverserà la Chioma di Berenice, transiterà nei pressi delle costellazioni del Boote e del Serpente e sparirà dal firmamento in quella dell'Ofiuco, nel cielo sudorientale. Questo, a grandi linee e con la città di Roma come punto di riferimento, è ciò che vedremo nei cieli italiani. Orari e posizioni sono indicativamente gli stessi per tutta Italia, sebbene tra Settentrione e Meridione ci saranno alcune differenze per quel che concerne i gradi di elevazione dell'ISS rispetto all'orizzonte, come spiegato da Passione Astronomia.

La mappa stellare del transito della ISS nel cielo d'Italia il 23 luglio. Credit: heavens–above.com
La mappa stellare del transito della ISS nel cielo d'Italia il 23 luglio. Credit: heavens–above.com

Abbiamo effettuato i calcoli con il portale specializzato heavens-above.com, che permette di determinare posizione, traiettoria e passaggi visibili di numerosi satelliti e stazioni spaziali, con previsioni anche di dieci giorni. Indicando la propria posizione geografica (o un'altra desiderata), il software messo a punto da Chris Peat elabora – fra le altre cose – una comodissima mappa stellare (che vedete qui sopra) e una preziosa proiezione al suolo. In quest'ultima si può notare la traiettoria (in nero) del transito della ISS, gli orari di entrata e uscita – con tutte le tappe intermedie – e soprattutto un grande cerchio rosso, che evidenzia la visibilità dell'ISS ad almeno 10 ° di elevazione rispetto all'orizzonte. Heavens-above sottolinea che oggi la stazione spaziale sorgerà esattamente (a 0 °) nel cielo della Capitale alle 23:02, raggiungerà i 10 ° di altezza alle 22:25 (quando sarà ancora nel Leone), raggiungerà il culmine alle 22:28 (nei pressi del Boote) e raggiungerà la zona d'ombra alle 22:29, nel cuore dell'Ofiuco.

La visibilità della ISS la sera del 23 luglio in tutta Italia (riferimento su Roma). Credit: heavens–above.com
La visibilità della ISS la sera del 23 luglio in tutta Italia (riferimento su Roma). Credit: heavens–above.com

Ma cosa vedremo esattamente nel cielo? Pur essendo grande quanto un campo da calcio (è larga circa 109 metri con i pannelli solari aperti), a causa della sua quota media di circa 420 km dalla superficie terrestre, l'ISS a occhio nudo è visibile solo come un puntino luminoso. Ma è piuttosto intenso. Per stasera, infatti, è stata calcolata una magnitudine (luminosità apparente) di – 3.2, di poco inferiore a quella di Venere, che è il terzo oggetto più splendente della volta celeste dopo il Sole e la Luna. Ciò significa che la ISS sarà perfettamente visibile a occhio nudo anche dalle città. Ricordiamo che la magnitudine si basa su una scala negativa, pertanto più è basso il valore, maggiore è la luminosità dell'oggetto. Questa sera la ISS si paleserà come un punto luminoso (non scintillante) che vedremo muoversi agevolmente – e in modo uniforme – attraverso gli astri del firmamento in traiettoria nord-ovest sud-est. Seguendo le indicazioni che abbiamo riportato dovrebbe essere piuttosto facile individuare la stazione spaziale, anche perché è molto evidente e il suo moto e la luminosità sono molto caratteristici.

Leggi anche
Oggi 21 giugno, primo giorno d'estate, magnifica parata di pianeti e stelle nei cieli d'Italia: a che ora vederla

Allo stesso modo delle congiunzioni astrali, consigliamo di aiutarsi con un planetario virtuale dotato di geolocalizzazione – come quelli di Stellarium e TheSkyLive – per studiare il cielo e determinare in anticipo ciò che dovremmo osservare. Quando il cielo si farà sufficientemente scuro (il tramonto è atteso attorno alle 20:40 su Roma) e compariranno le stelle, suggeriamo di fare un breve sopralluogo almeno per determinare la posizione esatta del nord-ovest e del sud est, e provare a riconoscere le costellazioni già visibili coinvolte nel passaggio. Non resta che sperare in cieli sereni.

Immagine
Il ghiaccio marino artico
arretra ancora
Il ghiaccio marino artico raggiunge un nuovo minimo storico: la “pausa” nello scioglimento è terminata
Riduzione del 5,8% del ghiaccio marino invernale
Si tratta del calo invernale più consistente dal 1978
Perché la “pausa” nello scioglimento era solo apparente
"Una fluttuazione all'interno di un declino a lungo termine"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Scienze
api url views