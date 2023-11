Oggi 13 novembre 2023 è il giorno migliore dell’anno per vedere Urano: a che ora e come riconoscerlo Alle 18:00 di oggi il pianeta Urano sarà in opposizione, raggiungendo la massima visibilità dalla Terra. Il gigante ghiacciato risulterà più grande e luminoso del solito. Ecco come e dove cercarlo nel cielo, dove potrà essere ammirato per tutta la notte.

Urano con anelli e lune. Credit: Erich Karkoschka / NASA/ESA

Oggi, lunedì 13 novembre 2023, è il giorno migliore dell'intero anno per osservare Urano, il settimo (e penultimo) pianeta del Sistema solare. Il gigante ghiacciato adagiato su un fianco si trova infatti in opposizione, cioè è opposto al Sole rispetto alla Terra e alla minima distanza dal nostro pianeta. Ciò significa che questa sera Urano apparirà nel firmamento più grande e luminoso rispetto a qualunque altro giorno dell'anno. È un'occasione imperdibile per gli appassionati di astronomia, ma anche per i semplici curiosi che vorranno provare a riconoscere e osservare il grande pianeta azzurro tra gli altri astri.

Come spiegato dall'Unione Astrofili Italiana (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese” di novembre, Urano raggiungerà una distanza minima dalla Terra di circa 2 miliardi e 787 milioni di chilometri. È davvero molto lontano, considerando che Giove e Saturno (il quinto e sesto pianeta del nostro sistema) si trovano in media a 778 milioni di chilometri e 1,4 miliardi di chilometri di distanza rispettivamente. Urano in media dista dalla Terra attorno ai 2,9 miliardi di chilometri, quindi durante l'opposizione di staserà sarà circa 100 milioni di chilometri più vicino. Ancor più distante di Urano si trova l'ultimo e ottavo pianeta del Sistema solare, Nettuno, a una distanza media di ben 4,5 miliardi di chilometri. Gli scienziati pensano che ancora più lontano possa nascondersi un pianeta ancora non scoperto, il famoso pianeta 9 o Pianeta X (ricordiamo che Plutone nel 2006 è stato declassificato da pianeta a pianeta nano dall'Unione Astronomica Internazionale).

La notevolissima distanza di Urano si traduce in una magnitudine (luminosità apparente) decisamente bassa, appena al di sotto della visibilità per l'occhio umano, che è di circa 6. Ciò significa che stasera potremo osservare il gigante ghiacciato solo attraverso l'ausilio di un telescopio o di un buon binocolo, grazie ai quali ci apparirà come una stella azzurra immersa fra gli altri astri. Con strumenti di diametro importante è possibile ammirare anche la sagoma planetaria, mentre con gli strumenti professionali e i telescopi spaziali si possono osservare anche i suoi meravigliosi anelli, come quelli immortalati dal James Webb nel 2022.

La posizione di Urano nel cielo la sera del 13 novembre 2023. Credit: Stellarium

Ma come e dove possiamo vedere il pianeta Urano nel cielo di stasera? Il gigante ghiacciato raggiungerà l'opposizione (la vicinanza massima) alle 18:00 ora italiana, quando si troverà sul basso orizzonte cielo orientale, più o meno a metà strada tra il meraviglioso ammasso stellare delle Pleiadi e il gigante gassoso Giove. Il pianeta sarà incastonato tra la costellazione del Toro (in basso e a sinistra), quella della balena (a destra) e l'Ariete (in alto). Con un binocolo o un telescopio privo di sistemi di guida automatica bisognerà cercare più in basso e alla sinistra di Giove, più o meno all'altezza delle Pleiadi e a metà strada. Come indicato, il pianeta apparirà come una meravigliosa stella azzurra e sarà visibile per tutta la notte. Per chiunque avesse a disposizione una fotocamera il consiglio è di provare a catturarlo con uno scatto a lunga posa; con un obiettivo a campo largo sarà possibile immortalare contemporaneamente alcune delle gemme più preziose del cielo.