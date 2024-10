video suggerito

Nobel 2024: quando si tengono, quali sono i premi assegnati e come vengono scelti i vincitori A ottobre, come da tradizione, vengono annunciati i premi Nobel. L'assegnazione delle prestigiose onorificenze e dei ricchi premi in denaro da 1 milione di Euro nel 2024 avverrà tra il 7 e il 14 ottobre. Quali sono le categorie del premio Nobel e con quali criteri vengono assegnati i riconoscimenti.

A cura di Andrea Centini

Tra il 7 e il 14 ottobre 2024 si celebrerà l'assegnazione dei premi Nobel, i riconoscimenti più prestigiosi destinati alle eccellenze nelle Scienze (perlomeno in alcuni dei suoi campi) e nella Letteratura, oltre a chi si distingue nel promuovere la pace nel mondo. Nel contesto di questo evento internazionale viene assegnato anche il Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche, comunemente chiamato Premio Nobel per l'Economia o le Scienze Economiche, ma che in realtà non è un vero e proprio Nobel; è infatti l'unico a non essere incluso nel testamento del chimico e imprenditore Alfred Nobel, cui si devono queste onorificenze e i ricchi premi in denaro associati. Si tratta di un omaggio alla sua memoria che la Sveriges Riksbank – la banca centrale svedese – istituì nel 1968 per il suo trecentesimo anniversario.

Il primo premio ad essere assegnato, alle 11:30 ora italiana di lunedì 7 ottobre, sarà il Nobel per la Fisiologia o la Medicina, seguito dagli altri nei giorni seguenti: Nobel per la Fisica, martedì 8 ottobre alle ore 11:45; Nobel per la Chimica, mercoledì 9 ottobre alle ore 11:45; Nobel per la Letteratura, giovedì 10 ottobre alle ore 13:00; e Nobel per la Pace, venerdì 11 ottobre alle ore 11:00. Chiuderà la settimana dedicata alle premiazioni il sopracitato Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche, che verrà annunciato lunedì 14 ottobre alle 11:45.

I Nobel vengono assegnati in Svezia e Norvegia da comitati ed istituzioni distinte. Il premio per la Fisiologia o Medicina viene assegnato a Stoccolma (Svezia) da un comitato dell'autorevole Istituto Karolinska (The Nobel Assembly at Karolinska Institutet); i premi per la Chimica e la Fisica sono decisi da un comitato dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze, anch'essi assegnati a Stoccolma; il premio per la Letteratura viene scelto da un comitato dell'Accademia Svedese; mentre quello per la Pace viene assegnato a Oslo (Norvegia) dal Comitato Nobel Norvegese, che è composto da cinque esponenti del Parlamento della Norvegia, lo Storting.

Quando si tiene l'assegnazione dei Nobel: si parte con quello per la Medicina

Nel 2024 i premi Nobel saranno assegnati tra il 7 e il 14 ottobre. Come specificato, il primo, da tradizione, sarà il Nobel per la Fisiologia o la Medicina, che verrà annunciato alle 11:30 di lunedì 7 ottobre. Si tratta di un riconoscimento per singoli scienziati o gruppi che hanno dato un contributo significativo nel progresso delle conoscenze mediche e fisiologiche. Nel 2023, ad esempio, furono premiati Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno permesso lo sviluppo dei pionieristici vaccini a mRNA, dei quali i primi sono stati quelli anti Covid.

L'8 ottobre alle 11:45 sarà invece annunciato il vincitore (o i vincitori) del Nobel per la Fisica, un premio destinato a coloro che si distinguono nelle scoperte in questa materia complessa che abbraccia un gran numero di argomenti, dai campi elettrici alla meccanica quantistica, passando per l'astrofisica. Nel 2023 vinsero gli scienziati Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per la creazione di impulsi di luce brevissimi che hanno rivoluzionato lo studio degli elettroni. Nel 2021 vinse invece l'italiano Giorgio Parisi assieme a Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann per gli studi sui modelli predittivi del cambiamento climatico.

Il terzo premio, il Nobel per la Chimica, sarà assegnato mercoledì 9 ottobre alle ore 11:45. Come per i precedenti, si tratta di un'onorificenza per chi compie scoperte eccellenti nel vasto e variegato mondo di questa affascinante materia. Nel 2023 sono stati premiati i ricercatori Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov per scoperte che hanno migliorato in modo sostanziale le applicazioni basate sulle nanotecnologie.

Il premio Nobel per la Letteratura sarà assegnato giovedì 10 ottobre alle ore 13:00; è destinato ad autori di romanzi, racconti, poesie, saggi, opere teatrali e narrative di vario genere che hanno brillato per inventiva e contenuti. Spesso vengono insigniti del riconoscimento autori che hanno intriso i propri testi di un elevato significato sociale e politico. Nel 2023 è stato premiato il drammaturgo e scrittore norvegese Jon Fosse “per le sue opere innovative e la sua prosa che danno voce all'indicibile”.

L'ultimo premio Nobel ufficiale, cioè inserito nel testamento di Alfred Nobel nel 1895, è quello per la Pace e sarà assegnato venerdì 11 ottobre alle ore 11:00. È il più discusso in assoluto e talvolta viene destinato a chi non può ritirarlo perché oppresso o in carcere. Nel 2023 ad esempio, è andato all'attivista iraniana Narges Mohammadi, che da anni si batte per i diritti umani e in particolar modo contro l'oppressione delle donne nel suo Paese. È in prigione dal 2016 e, come altri, non ha potuto ritirare il proprio premio. Talvolta il Nobel per la Pace finisce in aspre controversie per i nomi scelti, come ad esempio quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama (leader di un Paese in prima linea in molti conflitti bellici, direttamente o indirettamente).

L'ultimo riconoscimento ad essere assegnato nel 2024 sarà il Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche, come specificato non un "vero" Nobel. Andrà a singoli o gruppi di esperti che si sono distinti nel campo dell'Economia. L'annuncio sarà fatto lunedì 14 ottobre alle 11:45. Ricordiamo che a ottobre i premi Nobel vengono annunciati, tuttavia la consegna avviene il 10 dicembre, nell'anniversario della morte di Alfred Nobel (avvenuta il 10 dicembre 1896 a Sanremo, in Italia).

Quali sono i cinque premi Nobel che vengono assegnati

I premi Nobel ufficiali sono cinque e sono stati istituiti da Alfred Nobel attraverso il suo testamento, sottoscritto il 27 novembre del 1895. Il chimico e imprenditore si arricchì soprattutto grazie all'invenzione della dinamite, all'epoca molto utile per scopi civili (ad esempio l'estrazione mineraria) ma anche micidiale strumento di morte. Proprio per non essere ricordato come “mercante di morte”, Nobel, da buon filantropo, decise di utilizzare il suo cospicuo patrimonio per fondare un premio da destinare a coloro che, attraverso il proprio operato, si erano distinti in diversi ambiti rendendo il mondo un posto migliore, più sicuro e libero. I cinque premi sono: Nobel per la Fisiologia o la Medicina; Nobel per la Fisica; Nobel per la Chimica; Nobel per la Letteratura; e Nobel per la Pace. Ad essi si aggiunge il Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel.

Quali sono i criteri per scegliere i vincitori del Nobel

Come specificato ci sono vari comitati dietro l'assegnazione dei cinque premi Nobel. Ciascun comitato riceve ogni anno da tutto il mondo una moltitudine di candidature da parte di scienziati, istituzioni, commissioni ed ex Nobel, che a loro volta vengono vagliate da gruppi di esperti nominati espressamente allo scopo. Dopo le valutazioni, i membri dei singoli comitati decidono a maggioranza gli individui (o anche le intere organizzazioni, nel caso del Nobel per la Pace) meritevoli di essere insigniti della prestigiosa onorificenza e del ricco premio in denaro, che per il 2024 corrisponde esattamente a 11 milioni di corone svedesi, pari a 1 milione di Euro.

È interessante notare che, soprattutto in ambito scientifico, i Nobel vengono in genere assegnati per scoperte compiute decenni prima, alla luce del fatto che possono impiegare molto tempo prima di dare un contributo significativo alla conoscenza e al progresso dell'umanità. Non è comunque sempre così, come evidenziato dal Nobel per la Fisiologia o Medicina del 2023, destinato ai ricercatori che hanno permesso di creare i vaccini contro la devastante pandemia di COVID-19. Tra i criteri più controversi alla base dello Statuto della Fondazione Nobel vi è la cosiddetta “regola del tre”, che impedisce di assegnare i premi a più di tre individui (che devono spartirsi il premio in denaro). In diverse occasioni sono stati tagliati fuori scienziati che avevano dato un contributo significativo a una determinata scoperta, inoltre in tempi moderni le ricerche vengono condotte anche da migliaia di scienziati contemporaneamente. Anche per questo in molti chiedono di rivedere il regolamento, basato su criteri decisi oltre un secolo fa.