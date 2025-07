No, non è un set cinematografico: perché l’acqua non esce dal bicchiere nella stazione spaziale cinese

In questi giorni è tornato nuovamente virale un video registrato a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, nel quale si vede un grosso bicchiere pieno d'acqua posato su un tavolo, “imperturbabile” nonostante la microgravità. Il filmato è stato registrato alla fine del 2021, in occasione di una lezione di scienze trasmessa in diretta streaming dai taikonauti – gli astronauti cinesi – della missione Shenzhou-13. Sin dalla sua pubblicazione originale, il video ha destato sospetti tra negazionisti e complottisti, facendo emergere le teorie più strampalate che tornano ciclicamente in auge per la viralità intrinseca delle immagini. Del resto, per molti non c'è nulla di meglio che infangare e deridere il programma spaziale di un intero Paese, un “hobby” portato avanti sin dai tempi dello sbarco sulla Luna.

"È un set cinematografico!"

In parole molto semplici, secondo i complottisti non sarebbe normale che nello spazio un bicchiere resti tranquillamente adagiato su un tavolo e, soprattutto, che l'acqua rimanga al suo interno, immobile. In microgravità tutto dovrebbe fluttuare, no? Del resto, lo abbiamo visto accadere in tanti filmati registrati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), su Shuttle, navette Dragon, Soyuz e altri veicoli spaziali. In una moltitudine di post, che continuano a crescere da anni, in tanti sottolineano che il comportamento di quel bicchiere è stato una “disattenzione fatale”, in grado di smascherare completamente l'intera impalcatura del programma spaziale di Pechino. Di fatto, i taikonauti sarebbero attori in un set cinematografico nascosto da qualche parte sulla Terra; non ci sarebbe alcuna Tiangong e tutto sarebbe una farsa. Che cosa vi ricorda? Esattamente, le stesse strampalate teorie che continuano a instillare dubbi sulle missione del Programma Apollo della NASA.

La spiegazione della scienza

Senza troppi giri di parole, è facilmente spiegabile il comportamento del bicchiere della discordia. Resta fermo perché, come avviene per la stragrande maggioranza degli oggetti di uso comune all'interno delle stazioni spaziali, è dotato di velcro in grado di tenerlo ben saldo al suo posto, sul tavolo. Immaginate il caos all'interno della ISS o della Tiangong se tutto quello che c'è dentro non venisse fissato in qualche modo. Il velcro è uno dei metodi più efficaci, leggeri, pratici ed economici per gestire oggetti da manipolare nello spazio come i bicchieri. Ok, il bicchiere è fermo per il velcro o comunque strisce adesive, ma l'acqua? Perché non esce? Qui, la spiegazione si fa un po' più tecnica. Come evidenziato all'Associated Press dal dottor Jordan Bimm, storico dello spazio presso l'Università di Chicago, il liquido all'interno di un bicchiere in microgravità tende ad aderire alle pareti interne del contenitore, anziché fluttuare liberamente. La staticità del fluido è inoltre determinata dalla tensione superficiale dell'acqua, che sembra farla comportare sulla Terra.

“Le molecole d'acqua tendono ad aderire al vetro e ad altre molecole d'acqua più di quanto non tendano a disperdersi nell'aria”, ha affermato il dottor Bimm all'agenzia di stampa. “Pertanto, se non c'è alcuna forza esterna, l'acqua rimane in ‘grumi' nell'ambiente senza peso, e in questo caso all'interno del bicchiere”, ha chiosato l'esperto.

A dimostrare che si tratta di una situazione reale ci pensa il video stesso registrato a bordo della Tiangong, che aveva il preciso scopo di dimostrare come si comportano i liquidi in microgravità. Quando la taikonauta inserisce una pallina da ping pong all'interno del bicchiere d'acqua, essa resta a fluttuare all'interno del liquido, non risale verso la superficie come farebbe sulla Terra. È esattamente il comportamento che ci si aspetterebbe in microgravità, dove gli oggetti “non hanno peso”, perché la forza di gravità che li attrae verso il basso è estremamente ridotta.

Anche osservando i movimenti dell'acqua all'interno del bicchiere, quando l'astronauta inserisce la pallina con una bacchetta, si vede chiaramente che è la tensione superficiale a mantenere il liquido coeso e stabile, con un comportamento diverso da quello che vedremmo sulla superficie terrestre. L'acqua è stata iniettata nel bicchiere con una sacca – simile a quelle del sangue – dall'astronauta Wang Yaping, come mostra un video del “dietro le quinte” pubblicato sul social network cinese Weibo. Qui si vede anche l'applicazione delle strisce di velcro per fissare il bicchiere al tavolo. Insomma, le assurde teorie dei complottisti sono totalmente annichilite.