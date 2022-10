L’Italia si tinge d’autunno: la meraviglia del foliage sugli Appennini vista dallo spazio La meraviglia del foliage sull’Appennino Tosco-Emiliano immortalata da un satellite Sentinel-2 della missione Copernicus. L’autunno è davvero arrivato.

A cura di Andrea Centini

Il foliage sul Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Credit: Copernicus

Nonostante le temperature continuino a essere sensibilmente superiori alla media stagionale, l'autunno in Italia sta comunque entrando nel vivo. A dimostrarlo vi è un suggestivo scatto catturato dallo spazio, nello specifico dall'“occhio” di uno dei satelliti Sentinel-2 della missione Copernicus, gestita in collaborazione tra la Commissione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Nell'immagine condivisa su Twitter è possibile ammirare uno scorcio spettacolare dell'Appennino Tosco-Emiliano, il tratto tra Toscana ed Emiliana-Romagna degli Appennini settentrionali. La tonalità verde tipica delle montagne ricoperte dalla vegetazione in primavera ed estate sta infatti lasciando spazio al giallo, al rosso, all'arancione e al marroncino – ruggine tipici della stagione autunnale. È la magia del foliage e dei suoi colori spettacolari, che da solo è in grado di richiamare un gran numero di turisti e appassionati di natura.

Non c'è da stupirsi che proprio in questi giorni il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, istituito il 21 maggio del 2001, sta organizzando diversi eventi legati al fogliame autunnale. Oggi, sabato 15 ottobre, la Riserva Guadine Pradaccio è stata aperta dai Carabinieri Forestali per poter godere dello spettacolare foliage della grande faggeta, mentre per domani è prevista una delle ultime escursioni dell'anno sulla Alta Val Parma, che condurrà alla vetta del Monte Aquila (al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna). Anche in questa occasione si potrà ammirare il fogliame della faggeta e dei boschi decidui in trasformazione . Un altro appuntamento per ammirare il foliage al parco è previsto per domenica 23 ottobre al lago del Monte Acuto. Siamo dunque nel pieno di questo “cambiamento d'abito” per gli alberi appenninici e il fenomeno naturale (dovuto al blocco del passaggio della clorofilla) è ben visibile anche dallo spazio.

Come indicato nel profilo Twitter ufficiale della missione Copernicus, la fotografia è stata scattata sabato 8 ottobre, mentre il 14 è stata premiata come “Image of The Week” dal programma spaziale. “L'autunno porta colori vibranti sulle nostre montagne, anche se visti attraverso gli occhi dei satelliti”, si legge nel post che accompagna la suggestiva immagine.

Come specificato è stata scattata dall'occhio di uno dei satelliti Sentinel-2 (A e B), lanciati nel 2015 e nel 2017. I due veicoli spaziali volano a poco meno di 800 chilometri di quota (circa il doppio dell'orbita della Stazione Spaziale Internazionale) e sono impegnati a raccogliere dati di vario genere, principalmente per il settore agricolo e forestale, ma monitorano anche inquinamento dei laghi, eruzioni e altri fenomeni.

In questa occasione Sentinel-2 ha immortalato uno degli scrigni della biodiversità in Italia: il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, che si estende per circa 26mila ettari, ospita infatti una grandissima varietà di specie animali e vegetali, alcune delle quali sono endemiche, cioè vivono solo lì.