Le temperature massime dei giorni più caldi stanno aumentando al doppio della velocità Lo mostrano i risultati di un nuovo studio dell’Università di Oxford che ha preso in esame le temperature registrate nell’Europa nord-occidentale negli ultimi 60 anni.

Tra i diversi impatti dei cambiamenti climatici su intensità e frequenza degli eventi meteo estremi, le ondate di caldo record rischiano di diventare la norma in un futuro ormai non troppo lontano. Lo indicano i più recenti modelli climatici, diventati particolarmente precisi nello stimare il tasso di riscaldamento dei giorni medi. Ciò di cui però non hanno finora tenuto conto è la velocità con cui le temperature massime dei giorni più caldi stanno aumentando, una tendenza sottovalutata ma che, a guardare bene, non promette nulla di buono.

Le temperature massime dei giorni estivi più caldi

Secondo un nuovo studio dell’Università di Oxford, che ha preso in esame i dati sulle temperature registrate nell’Europa nord-occidentale negli ultimi 60 anni, le temperature massime dei giorni più caldi stanno aumentando al doppio della velocità di quelle dei giorni estivi medi, con differenze più pronunciate in Inghilterra, Galles e Francia settentrionale. Nello specifico, per Inghilterra e Galles, il giorno più caldo è aumentato di oltre mezzo grado per decennio (circa 0,58 °C) rispetto al giorno estivo medio, che ha segnato un incremento di circa 0,26 °C per decennio.

Temperature massime giornaliere medie estive (in nero) e massime estive (in rosso) calcolate in media su Inghilterra e Galles dal 1960 al 2021 / Credit: Università di Oxford

Questo riscaldamento più rapido delle giornate più calde, dettagliato in un articolo appena pubblicato su Geographical Research Letters, potrebbe essere dovuto al fatto che nell’Europa nord-occidentale queste giornate sono spesso collegate all’aria calda trasporta dal nord della Spagna. E poiché la Spagna si sta riscaldando più velocemente dell’Europa nord-occidentale, l’aria calda trasportata da questa regione è sempre più estrema di quella dell’Europa nord-occidentale.

“I giorni più caldi del 2022, ad esempio, sono stati guidati da un pennacchio di aria calda trasportato a nord dalla Spagna e dal Sahara – spiega il primo autore dello studio, il dottor Matthew Patterson del Dipartimento di Fisica dell'Università di Oxford – . Questi risultati sottolineano il fatto che il Regno Unito e i Paesi vicini stanno già subendo gli effetti del cambiamento climatico e che l’ondata di caldo dell’anno scorso non è stata una casualità”.

I dati analizzati dai ricercatori, forniti dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a breve termine per il periodo 1960-2021, hanno infatti mostrato chiaramente che i giorni più caldi dell’Europa nord-occidentale si sono riscaldati a un ritmo doppio rispetto alle medie dei giorni estivi, nonostante le registrazioni non tenessero conto del picco di calore raggiunto nel 2022.

“Comprendere il tasso di riscaldamento dei giorni più caldi sarà importante se vogliamo migliorare la simulazione del modello climatico di eventi estremi e fare previsioni accurate sull’intensità futura di tali eventi – ha aggiunto il dottor Patterson – . Se i nostri modelli sottovalutano l’aumento delle temperature estreme nei prossimi decenni, sottovaluteremo anche gli impatti che avranno”.

L’estate del 2022, la più calda di sempre in Europa, si è rivelata la seconda più letale dopo quella del 2003, superando la soglia dei 20mila morti e ricordandoci ancora una volta le minacce concrete del riscaldamento globale. Queste nuove scoperte aggiungono ancora più urgenza alle azioni di contrasto e all’adozione di misure volte all’adattamento delle infrastrutture e dei sistemi sanitari per far fronte agli impatti di questi eventi estremi.