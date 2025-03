video suggerito

Lanciato il primo razzo orbitale dall’Europa: le immagini dell’esplosione dopo pochi secondi Anche se è durato solo 30 secondi, domenica 30 marzo è stato eseguito il primo lancio di un razzo orbitale dall’Europa continentale. La start up tedesca Isar Aerospace: “Un grande successo. Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

ISAR AEROSPACE | Foto del lancio di Spectrum pubblicata su X (fu Twitter)

È sopravvissuto soltanto una manciata di secondi il primo razzo orbitale lanciato dall'Europa continentale. Spectrum – questo il suo nome – è stato lanciato questa mattina, domenica 30 marzo, alle 12.30 dalla base spaziale norvegese di Andøya, nell'Artico, per precipitare praticamente pochi secondi dopo, finendo in mare.

Secondo la start up che lo ha costruito, la tedesca Isar Aerospace, di cui l'attuale presidente è Bulent Altan, ex dirigente di Space X, non si tratterebbe affatto di fallimento, anzi sul suo sito ufficiale esalta il risultato autoproclamandosi "la prima società spaziale commerciale europea a lanciare un razzo orbitale dall'Europa continentale". Non solo, infatti la missione avrebbe realizzato gli obiettivi prefissati, ma è stata definito dai vertici dell'azienda "un grande successo".

Il lancio di Spectrum: cos'è successo

"Abbiamo avuto un decollo pulito, 30 secondi di volo e abbiamo anche avuto modo di convalidare il nostro sistema di terminazione del volo", spiega Daniel Metzler, CEO e cofondatore di Isar Aerospace. Nei 30 secondi di volo di Spectrum, dopo il decollo alle 12.30 dalla base norvegese, il team di Isar Aerospace è riuscito a "raccogliere una notevole quantità di dati di volo ed esperienze da applicare alle missioni future", e anche dopo, "il veicolo di lancio è caduto in mare in modo controllato".

La rampa di lancio, liberata da Spectrum subito dopo il decollo è rimasta intatta – e "la sicurezza di tutto il personale è stata garantita in ogni momento". I dati verranno ora analizzati per capire cosa ha fatto precipitare Spectrum in vista delle future missioni che utilizzeranno i razzi Spectrum 2 e 3, a cui l'azienda starebbe già lavorando.

"Abbiamo dimostrato che non solo possiamo progettare e costruire, ma anche lanciare razzi. Non potrei essere più orgoglioso di tutta la nostra squadra per aver lavorato così duramente negli ultimi sette anni per raggiungere questo importante traguardo", ha dichiarato Metzler.