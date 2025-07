La Terra ha più di una Luna, almeno altre 6 “mini-lune” le orbitano attorno in ogni momento

llustrazione delle mini–lune della Terra, piccoli corpi celesti temporaneamente catturati dalla gravità terrestre in orbita attorno al nostro pianeta / Credit: iStock

Attorno alla Terra orbitano almeno 6 “mini-lune”, piccoli corpi celesti catturati dalla gravità del nostro pianeta, noti anche come oggetti temporaneamente legati (temporarily bound object, TBO). Secondo gli astronomi, molte di queste mini-lune sono piccoli frammenti di Luna originati da impatti di asteroidi sul suolo lunare, che ruotano attorno alla Terra per un tempo variabile, prima di spostarsi verso il Sole.

In un nuovo studio, un team internazionale di scienziati ha calcolato che questi piccoli satelliti naturali hanno solitamente un diametro di circa due metri e possono rimanere legati al nostro pianeta per mesi o addirittura anni prima di allontanarsi. Le loro dimensioni ridotte e la velocità con cui completano almeno un’orbita attorno alla Terra li rendono però difficili da individuare.

Lo studio sulle mini-Lune della Terra

Un team di ricercatori di Stati Uniti, Italia, Germania, Finlandia e Svezia ha condotto uno studio approfondito sull’origine e la popolazione di mini-lune che orbitano attorno alla Terra.

Gli esperti hanno esaminato la plausibilità dell’origine lunare di questi corpi celesti e calcolato la frequenza e le dimensioni della popolazione legata al nostro pianeta, basandosi su informazioni come il tasso di impatto di asteroidi sulla Luna, l’energia degli impattatori, le relazioni di scala dei crateri e la relazione tra massa e velocità del materiale espulso nello spazio.

L’analisi, accettata per la pubblicazione sulla rivista scientifica Icarus e anticipata in preprint su ArXiv, ha permesso di stimare che il 18 percento degli oggetti temporaneamente catturati dalla gravità terrestre può essere classificato come mini-lune.

“I nostri risultati suggeriscono che, nel sistema Terra-Luna, dovrebbero esserci circa 6,5 mini-lune di diametro superiore a 1 metro in ogni momento” scrivono i ricercatori nel loro rapporto. “È come un ballo in cui i partner cambiano regolarmente e a volte lasciano la pista da ballo per un po’” ha spiegato l’astrofisico Robert Jedicke dell’Istituto di Astronomia dell’Università della Hawaii e primo autore dello studio.

Cosa sono le mini-lune: frammenti lunari e visitatori dal Sistema solare

Le mini-lune sono piccoli corpi celesti legati, almeno temporaneamente, alla Terra, che compiono almeno un’orbita attorno al nostro pianeta e che, in qualche punto di questa loro orbita, si trovano a una distanza inferiore a circa quattro volte quella che separa la Terra dalla Luna: possono provenire da qualsiasi punto del Sistema solare, in particolare dalla regione della fascia di asteroidi, tra le orbite di Marte e Giove, sebbene la recente scoperta di mini-lune originate da impatti di asteroidi sulla superficie della Luna stia rimettendo in discussione questa ipotesi.

Un recente esempio è quello di Kamo’oalewa (469219 Kamo'oalewa), un oggetto near-Earth (NEO) scoperto dal telescopio Pan-STARRS1 alle Hawaii nel 2016, le cui osservazioni hanno portato a ritenere che sia un frammento lunare espulso tra 1 e 10 milioni di anni fa durante l’impatto che ha formato il cratere Giordano Bruno. Recentemente, un altro oggetto temporaneo, l’asteroide 2024 PT5 scoperto nel 2024, è stato segnalato dagli astronomi come un possibile secondo satellite della Terra con origine lunare, rafforzando l’idea che le mini-lune possano essere anche detriti provenienti dal nostro unico grande satellite.