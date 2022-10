La NASA riprogramma il lancio di Artemis 1 verso la Luna: si punta alla finestra di metà novembre Lo ha comunicato l’Agenzia spaziale americana, che ha deciso di pianificare il nuovo tentativo di lancio tra il 12 e il 27 novembre: “La data precisa verrà identificata nei prossimi giorni”.

A cura di Valeria Aiello

Il razzo Space Launch System (SLS) e la navicella spaziale Orion all’interno del Vehicle Assembly Building (VAB) del Kennedy Space Center, in Florida / NASA

Manca ancora la data precisa, ma l’attesissimo lancio della missione Artemis 1 verso la Luna è stato riprogrammato dalla NASA che, dopo le prime ispezioni per valutare l’impatto dell’uragano Ian alle strutture del Kennedy Space Center, in Florida, ha deciso di pianificare un nuovo tentativo all’interno delle potenziali opportunità di metà novembre. La prima delle finestre di lancio si aprirà mercoledì 12 novembre, ma se problemi tecnici o condizioni meteo avverse impediranno il tentativo in questa prima data, ci saranno ulteriori possibilità fino a domenica 27 novembre. “Nei prossimi giorni, i manager valuteranno il lavoro da svolgere e identificheranno una data specifica per il prossimo tentativo” ha comunicato la NASA.

Le verifiche, che in prima battuta non hanno rivelato danni all’hardware di volo e alle strutture che, nel complesso sono “in buone condizioni, con solo una piccola intrusione d’acqua, identificata in alcuni punti”, verranno estese alle piattaforme di accesso attorno al razzo Space Launch System (SLS) e alla navicella spaziale Orion attualmente dislocate all’interno del Vehicle Assembly Building (VAB) in seguito allo spostamento di sicurezza dovuto all’arrivo della tempesta tropicale.

“Concentrare gli sforzi sul periodo di lancio di novembre consente ai dipendenti del Kennedy Space Center di affrontare le esigenze delle loro famiglie e delle loro case dopo la tempesta, e ai team di identificare ulteriori checkout necessari prima di tornare al pad per il lancio” ha aggiunto l’Agenzia spaziale americana.

Artemis 1 è la prima missione del programma NASA che punta a stabilire una presenza umana permanente sulla superficie lunare. L’obiettivo del primo lancio, che rappresenta un test senza astronauti a bordo, è di effettuare un volo orbitale della Luna prima del rientro nell’atmosfera terrestre: nell’ambito di questa missione, che dovrebbe durare 42 settimane, verranno verificati tutti i sistemi, compreso il funzionamento dello scudo termico del modulo di comando, in vista delle future missioni con equipaggio, ovvero Artemis 2, prevista nel 2024, che vedrà gli astronauti completare l’orbita lunare e tornare sulla Terra, e la successiva missione Artemis 3 che comprenderà l’allunaggio di un equipaggio vicino al Polo Sud lunare nel 2025 o nel 2026.