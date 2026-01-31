La NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna per il maltempo: quando potrebbe partire la missione

La NASA ha rivisto la prima opportunità di lancio della missione Artemis II verso la Luna a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la Florida. Lo slittamento del decollo è legato al rinvio del wet dress rehearsal, una fase cruciale delle operazioni di preparazione a terra.

Il razzo Artemis II della NASA sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center: il lancio della missione lunare è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse / Photo: NASA

La NASA ha deciso di rinviare il lancio della missione lunare Artemis II a “non prima di domenica 8 febbraio 2026”, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la Florida. Lo slittamento del decollo è legato allo spostamento di una fase cruciale delle operazioni di preparazione a terra: la prova generale di rifornimento del razzo, nota come wet dress rehearsal, ora riprogrammata per lunedì 2 febbraio al Kennedy Space Center.

“A causa delle condizioni meteorologiche, prevediamo di rifornire il nostro razzo lunare Artemis II lunedì 2 febbraio” comunica la NASA, precisando che, con questa modifica, “la prima opportunità di lancio non sarà prima di domenica 8 febbraio”. La data definitiva verrà stabilita solo dopo che i team tecnici avranno analizzato i risultati completi della prova.

Negli ultimi giorni, spiegano i responsabili della missione, gli ingegneri hanno monitorato attentamente l’evoluzione del meteo, valutando le capacità dell’hardware in relazione a un’insolita irruzione di aria artica che sta attraversando lo Stato. Secondo l’Agenzia, le condizioni previste per questo fine settimana avrebbero violato i criteri di sicurezza necessari per condurre il test in modo efficace.

Nuove date per il wet dress rehearsal e il lancio verso la Luna

Il wet dress rehearsal — la prova generale completa con rifornimento di carburante criogenico – rappresenta uno degli ultimi passaggi prima del lancio. Durante il test, il razzo Space Launch System e la capsula Orion vengono portati attraverso tutte le fasi del conto alla rovescia, consentendo ai team di verificare procedure, tempistiche e sistemi di sicurezza.

Con il rinvio deciso dalla NASA, la simulazione delle operazioni di lancio previste durante il wet dress rehearsal è ora fissata alle 21:00 EST del 2 febbraio (le 3:00 del 3 febbraio in Italia), mentre il conto alla rovescia inizierà circa 49 ore prima.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che, pur attendendo la valutazione completa degli esiti del test, le date del 6 e 7 febbraio, inizialmente considerate possibili opportunità all’interno della prima finestra di lancio, non sono più valide. Eventuali ulteriori ritardi della prova comporterebbero il passaggio alla successiva finestra di lancio utile, prevista tra il 10 e l’11 febbraio.

La NASA “continuerà a rivalutare le condizioni meteorologiche in avvicinamento al test”, prima di confermare ufficialmente una nuova data di decollo.

Perché la NASA rinvia il lancio di Artemis II verso la Luna

Alla base della decisione c’è la necessità di rispettare rigorosi limiti operativi durante le fasi più delicate delle operazioni a terra. Freddo intenso e forti venti possono infatti compromettere sia le attività di rifornimento sia l’integrità dei sistemi, in particolare quando si maneggiano propellenti criogenici.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia, i responsabili hanno confrontato le previsioni meteorologiche con le specifiche dell’hardware, concludendo che modificare la tempistica del test aumenta le probabilità di successo della prova.

Durante l’attuale fase di freddo, gli ingegneri hanno comunque mantenuto la capsula Orion alimentata, configurando i riscaldatori interni e i sistemi di purga — utilizzati per garantire condizioni ambientali adeguate ai componenti del razzo e della navicella — in modo coerente con le temperature più rigide.

L’equipaggio di Artemis II e le prospettive del programma

Nel frattempo, l’equipaggio della missione Artemis II — gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme all’astronauta dell’Agenzia spaziale canadese Jeremy Hansen — rimane in quarantena a Houston, mentre i responsabili della missione stanno valutando le tempistiche per il loro trasferimento in Florida.

La missione sarà la prima del programma Artemis con astronauti a bordo, e prevede un volo attorno alla Luna senza allunaggio, con l’obiettivo di testare sistemi e procedure in vista delle missioni successive. Artemis II rappresenta infatti un passaggio chiave nella strategia della NASA per il ritorno umano sulla superficie lunare e per la costruzione di una presenza sostenibile nello spazio profondo. I dati raccolti durante questa missione serviranno a preparare Artemis III e le fasi successive del programma, che puntano a stabilire le basi tecnologiche per future esplorazioni, incluse quelle verso Marte.