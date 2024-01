Il Principe Edoardo incontra la tartaruga Jonathan, 191 anni: 76 anni fa la foto con Elisabetta II Sull’isola di Sant’Elena il Principe Edoardo ha incontrato Jonathan, l’animale terrestre più vecchio del mondo. La tartaruga era stata immortalata 76 anni fa con la Regine Elisabetta II, madre di Edoardo, che all’epoca era ancora una principessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

La tartaruga Jonathan. Credit: Isola di Sant'Elena

Il Principe Edoardo, duca di Edimburgo e fratello minore di Re Carlo, durante una visita ufficiale sull'isola di Sant'Elena – un territorio britannico d'oltremare – ha avuto la possibilità di incontrare la tartaruga Jonathan, considerata l'animale terrestre più vecchio del mondo e già balzata più volte agli onori della cronaca internazionale. Secondo le stime più accreditate, infatti, quest'anno la tartaruga compirà ben 192 anni, una veneranda età che le ha permesso di attraversare le fasi più critiche e cruciali della storia moderna.

La notizia dell'incontro è particolarmente curiosa per via delle tempistiche di altri “saluti” reali. La Principessa Anna, sorella di Edoardo, ad esempio aveva visitato Jonathan nel 2002, oltre 20 anni fa, mentre sua madre – la compianta Regina Elisabetta II scomparsa nel settembre del 2022 – era stata fotografata con il rettile nel lontanissimo 1947, ben 76 anni fa. Secondo la stampa britannica il duca di Edimburgo era rimasto l'ultimo rappresentante della famiglia reale a non aver incontrato l'iconica tartaruga, che vive sull'isola di Sant'Elena – famosa per l'esilio di Napoleone Bonaparte – sin dal 1882, quando fu donata al governatore.

Come sottolineato dal veterinario Joe Hollins sul portale ufficiale della remota isola, incastonata nel cuore dell'Oceano Atlantico meridionale a ben 1.900 chilometri dalla costa dell'Africa, quando Jonathan fu donato era già un esemplare adulto e maturo, come si evince da una foto del 1886. Poiché questa specie di testuggini raggiunge la maturità proprio a 50 anni, gli esperti ritengono che sia nato come minimo nel 1832. Per questo motivo proprio per quell'anno è stata ufficialmente stabilita la data di nascita di Jonathan, riconosciuta anche dal Guinness dei Primati (che invece ha sospeso i record per i titoli di cani più vecchi del mondo).

Da quanto è arrivato sull'isola oceanica il rettile è stato trasferito nel lussureggiante giardino della Plantation House, che la residenza permanente del governatore di Sant'Elena. È stato proprio l'attuale reggente Nigel James Philips,– formalmente Governatore di Sant’Elena, Acensione e Tristan De Cunha – a dare anche un giorno di compleanno alla tartaruga, stabilito per il 4 dicembre. Negli ultimi compleanni di Jonathan sono stati indetti tre giorni di festa sull'isola, durante i quali gli sono state offerte deliziose torte di frutta e verdura. Immaginiamo grandissimi festeggiamenti per il 2032, quando raggiungerà (si spera) i 200 anni tondi.

La foto del 1886. Credit: Isola di Sant'Elena

Jonathan appartiene a una sottospecie di tartaruga gigante di Aldabra, la tartaruga gigante delle Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), sebbene non tutti gli esperti di Cheloni – l'ordine di rettili cui fanno parte testuggini e tartarughe – sono concordi sulla tassonomia. A rendere il tutto ancor più ingarbugliato il fatto che la tartaruga gigante di Aldabra era stata dichiarata estinta fino a non molto tempo fa, per poi essere riscoperta in alcuni parchi e zoo. Ricordiamo anche che dal punto di vista della zoologia le tartarughe sono quelle marine, come la bellissima Caretta caretta, mentre quelle che vivono sulla terraferma e in acqua dolce prendono il nome di testuggini. Ma con i nomi comuni i termini vengono talvolta usati trasversalmente. Molte specie di tartarughe giganti sono estinte o sono state portate sull'orlo dell'estinzione, poiché questi animali venivano sfruttati per la loro carne e caricati sulle navi per essere macellate all'occorrenza. Oggi sono estremamente protetti su diverse isole oceaniche, comprese le Galapagos.