video suggerito

Il meraviglioso mistero delle anguille: si riproducono in un solo luogo al mondo, un mare nell’oceano Tra gli animali più incredibili sul nostro pianeta vi sono le anguille, il cui ciclo riproduttivo è ancora oggi tra i misteri più affascinanti della natura. Questi pesci, infatti, nascono e si riproducono in un solo luogo al mondo, il Mar dei Sargassi nel cuore dell’Oceano Atlantico, dopo un viaggio di migliaia di chilometri e metamorfosi straordinarie. Ecco cosa sappiamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un esemplare di anguilla europea. Credit: Underwater Ireland / Screenshot Youtube

Siamo appena entrati in primavera, una stagione fondamentale nel ciclo di vita di moltissime specie, diverse delle quali impegnate in estenuanti viaggi per la migrazione riproduttiva. In mente tornano immediatamente gli uccelli, come rondini, upupe, gruccioni, rigogoli e altri in arrivo dall'Africa, ma sono coinvolti anche altri gruppi tassonomici, comprese alcune creature incredibilmente affascinanti: le anguille. Questi pesci ossei dall'aspetto serpentiforme sono protagonisti di una delle migrazioni più incredibili e misteriose del Regno Animale. Tutte le anguille europee (Anguilla anguilla) e le anguille americane (Anguilla rostrata), infatti, si riproducono in un solo luogo del pianeta, il Mar dei Sargassi, che a sua volta è l'unico mare al mondo a non essere toccato da una costa. Si trova infatti nel cuore dell'Oceano Atlantico e i suoi “confini” sono delimitati solo da veloci correnti oceaniche, che lo isolano dal grande blu circostante.

Il Mar dei Sargassi, così chiamato per l'abbondanza del sargasso (un'alga marina), è caratterizzato da acque cristalline e una splendida biodiversità che abbraccia circa 300 specie. Solo di recente si è scoperto che le anguille si riproducono in questa speciale area dell'Atlantico, lunga un migliaio di chilometri e abbracciata dalle Azzorre (a Est) e dalle Grandi Antille (a Ovest), non distante dal famigerato “Triangolo delle Bermuda”. Non è ancora chiaro perché tutte le anguille europee e americane si riproducano e nascano soltanto qui, ma è certamente un luogo speciale che ha avuto un ruolo fondamentale nella loro evoluzione.

L'affascinante ciclo biologico di questi pesci è un mistero – solo parzialmente risolto – che va avanti da migliaia di anni; nell'antichità non si sapeva nemmeno come facessero a riprodursi. Le anguille, infatti, sviluppano gli organi riproduttivi solo nell'ultima fase della loro vita – tra 7 e oltre 20 anni – , pertanto quando gli esemplari venivano analizzati le gonadi non erano praticamente mai visibili. Basti sapere che, come spiegato dallo Smithsonian Magazine, gli antichi egizi pensavano che “nascessero” dal calore del Nilo scaldato dal Sole, mentre Aristotele nel IV secolo avanti Cristo scrisse che emergevano direttamente dal cuore della Terra e che “non avevano i genitali”. Le anguille, del resto, non ne hanno bisogno fino alla fine della loro vita; in fondo si riproducono una sola volta nel luogo in cui sono nati e poi muoiono.

La migrazione delle anguille mature (chiamate argentine) ha inizio in autunno, o meglio tra la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno, quando questi pesci, spinti dall'istinto riproduttivo, cominciano a spostarsi in massa dagli ambienti di acqua dolce (fiumi, torrenti, laghi e zone umide) verso il mare aperto, con il "navigatore" impostato verso il Mar dei Sargassi. È nota la caparbietà con cui le grandi femmine provano a superare gli ostacoli alla base del declino delle specie, come dighe, centrali idroelettriche e altri infrastrutture umane che hanno trasformato il viaggio di ritorno un vero e proprio inferno. In molte non riescono a compiere la loro "missione" anche a causa dei predatori, come cormorani e aironi che ne vanno molto ghiotti.

Credit: Andrea Centini

Quando la discesa dai fiumi è ostacolata dalle barriere costruite dall'uomo, questi pesci sono comunque in grado di uscire dall'acqua e strisciare su campi e terreni per raggiungere il proprio obiettivo. Lo fanno di notte perché le anguille sono lucifughe (non amano la luce), inoltre, grazie all'umidità, possono respirare attraverso la pelle e chiaramente non col sistema branchiale. L'affascinante riconquista dell'acqua salata si verifica in tutti i Paesi europei (Italia compresa) dove vive l'anguilla europea e in quelli americani nei quali si trova l'anguilla americana. Per quegli esemplari che risalgono i fiumi e si inoltrano molto all'interno dei continenti si tratta di un viaggio di migliaia di chilometri, al quale va aggiunto il tratto nell'Oceano Atlantico che li riporterà nel Mar dei Sargassi dove sono nati. Ricordiamo che sono le femmine – lunghe anche oltre 1 metro – a risalire fiumi e torrenti, mentre i maschi (unghi circa 60 centimetri al massimo) restano nelle foci e nelle acque salmastre.

Quando le anguille sono pronte per questo viaggio i loro occhi diventano molto più grandi, un adattamento per vedere meglio nelle profondità oceaniche (di notte viaggiano più vicine alla superficie nell'Atlantico, mentre di giorno più in profondità). Nell'ultima fase anche l'intestino si atrofizza; del resto l'ultima tappa del loro ciclo vitale è "progettato" per la riproduzione. Una volta giunte nel Mar dei Sargassi le anguille si accoppiano creando grovigli con moltissimi esemplari; le femmine depongono le uova e dopo averle abbondante al proprio destino muoiono, sprofondando negli abissi assieme ai maschi.

Dopo la schiusa, favorita dal calore superficiale, le uova danno vita a larve simili a foglioline (chiamate leptocefali) che arrivano nel Mediterraneo dopo un viaggio di 3 anni, trasportate dalle correnti. Successivamente si trasformano in cieche (simili a serpentelli trasparenti) e poi in ragani, le giovani anguille. Le femmine inizieranno a risalire i fiumi – raggiungendo persino i ruscelli di alta montagna – mentre i maschi, come indicato, restano più in basso, in foci, estuari, porti e simili. La penultima metamorfosi, che può durare anche molti anni, si chiama “gialla” per la colorazione ventrale, seguita dalla fase “argentina” che è quella predisposta per il lungo viaggio verso il Mar dei Sargassi.

Alcune femmine sterili restano indietro, non compiono il viaggio riproduttivo e diventano più grandi e pesanti: sono i cosiddetti capitoni. Vengono uccisi alla fine dell'anno perché, a causa dell'aspetto serpentiforme, nell'antichità venivano associati al male e al diavolo. Mangiarli alla fine dell'anno era quindi di "buon auspicio" per il nuovo. Una tradizione che va avanti ancora oggi, senza conoscerne il perché. Ma le anguille europee sono in pericolo critico di estinzione (codice CR nella Lista Rossa della IUCN) per molteplici ragioni; oltre alla distruzione dell'habitat e al piazzamento di dighe, centrali idroelettriche e altri ostacoli che ne impediscono la migrazione, l'inquinamento, la pesca e probabilmente anche il cambiamento climatico fanno il resto. In alcuni Paesi – come la Svezia – si sta persino pensando di vietarne la pesca. Anche se la maggior parte delle anguille che finisce sulle tavole deriva da allevamenti, si deve comunque fare affidamento a prelievi in natura, proprio per via del loro straordinario ciclo riproduttivo.