Cormorano cattura un’anguilla e inizia una serrata lotta per la vita: immagini ed esito del confronto

Nel lago di Fogliano, al Parco Nazionale del Circeo, un cormorano in abito nuziale cattura un'anguilla dando inizio a un'intensa battaglia per la sopravvivenza. Le fotografie e l'esito del confronto tra l'uccello e il pesce.

A cura di Andrea Centini

Il cormorano con l'anguilla appena catturata. Credit: Andrea Centini

I cormorani (Phalacrocorax carbo) sono notoriamente tra i predatori alati più ghiotti di pesce, tanto da poter entrare in diretta competizione con i pescatori stessi. Non c'è da stupirsi che questi uccelli acquatici, soprattutto quando presenti in gran numero, vengono contrastati con metodi legali (ad esempio grandi reti a protezione degli allevamenti di acquacoltura) e purtroppo anche illegali. Sono talmente voraci che a volte catturano prede molto più grandi di quelle che potrebbero ingoiare, rimanendo “strozzati” proprio nel tentativo di mangiarle. Tra le specie preferite dai cormorani figurano le anguille (Anguilla anguilla), con le quali danno vita a estenuanti battaglie proprio alla luce della morfologia serpentiforme di questi incredibili pesci, noti per la spettacolare migrazione riproduttiva nel Mar dei Sargassi.

Il cormorano lancia l'anguilla in aria. Credit: Andrea Centini

Recentemente abbiamo assistito in prima persona a uno di questi concitati confronti, che si è verificato attorno all'ora di pranzo nel cuore del lago di Fogliano, in provincia di Latina. Si tratta di uno dei laghi salmastri del Parco Nazionale del Circeo, tra le zone umide più ricche di biodiversità nel Lazio e non solo. Non a caso è un'area naturalistica di interesse internazionale legata alla convenzione di Ramsar. Tra i protagonisti assoluti del Parco affacciato sul Tirreno vi sono proprio gli uccelli, soprattutto in questo periodo dell'anno, in piena migrazione primaverile.

L'anguilla si arrotola attorno al collo dell'uccello. Credit: Andrea Centini

I capanni e le aree di avvistamento affacciate sul lago vengono dunque “presi d'assalto” da fotografi naturalisti e appassionati di birdwatching per osservare i volatili. Proprio durante una di queste sessioni si è verificata l'azione predatoria da parte del cormorano, in due momenti differenti. L'uccello, uno splendido esemplare adulto in abito nuziale, ha iniziato a immergersi più e più volte sott'acqua, fino a quando non è riemerso con un'anguilla nel becco. A differenza degli aironi, che solitamente portano subito sulla terraferma i pesci di dimensioni più grandi, i cormorani preferiscono "combattere" con le prede in acqua o in aria.

Credit: Andrea Centini

Il protagonista di questi scatti ha provato numerose volte a tramortire e ingoiare la preda, schiacciandola col becco, lanciandola in aria e riportandola sott'acqua, ma l'anguilla è riuscita più volte ad attorcigliarsi attorno al collo dell'uccello, vendendo carissima la pelle. Dopo alcune decine di secondi il pesce è incredibilmente riuscito a divincolarsi dalla presa, fuggendo sott'acqua e lasciando a becco asciutto il predatore. Il cormorano, che ha continuato la sua perlustrazione con solerzia, circa un quarto d'ora dopo è rispuntato nuovamente fuori dall'acqua con l'anguilla, questa volta decisamente più vicino ai fortunati osservatori. Dalle dimensioni sembrava la stessa preda del primo tentativo di cattura. Ha così avuto inizio una seconda battaglia, ancora più serrata, intensa e prolungata della prima, come evidenziano le immagini che trovate nell'articolo.

Credit: Andrea Centini

Nonostante la morsa ferrea dell'uccello, i continui lanci in aria e i tentativi di mettere in posizione la preda per ingoiarla, anche questa volta l'anguilla è riuscita a scappare dal suo aggressore. L'uccello, dopo una ulteriore perlustrazione del fondale, ha deciso di desistere ed è volato via a stomaco vuoto. Si è trattato di uno spettacolo della natura affascinante e ben noto agli appassionati di birdwatching e fotografia naturalistica, che per questa volta si è concluso con una vittoria del pesce. Ricordiamo che le anguille sono classificate come in pericolo critico di estinzione (codice CR) nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).