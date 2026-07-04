Il gatto Toby, con 28 dita, conquista il Guinness World Records

L’adorabile gattino di 10 mesi, nato con polidattilia, entra nel Guinness Word Records eguagliando il primato assoluto per maggior numero di dita in un gatto.

Il gatto Toby, con 28 dita tra zampe anteriori e posteriori, è entrato nel Guinness World Record, eguagliando il primato assoluto per maggior numero di dita in un gatto. Credit: Guineess World Record

Il gatto Toby ha conquistato il Guinness World Records con 28 dita tra zampe anteriori e posteriori, eguagliando il primato assoluto per maggior numero di dita in un gatto. L’adorabile felino, di appena 10 mesi, vive a Lansing, in Michigan, con la sua proprietaria, Delaney Henderson, ed è nato con polidattilia, una caratteristica genetica che fa avere 10 dita in più del normale. Il suo record affianca quello di Jake, il gatto polidattile canadese purtroppo scomparso nel 2022, che nel 2002 fu il primo a far registrare lo stesso primato.

Come il gatto Toby è entrato nel Guinness World Records

Toby è arrivato in casa Henderson dopo una lunga ricerca. Delaney voleva trovare un compagno di giochi per la sua Connie, un’altra gatta polidattile che ha due dita in più sulle zampe anteriori. Ma non immaginava che il nuovo arrivato sarebbe entrato nel Guinness World Record.

Nell’annuncio di adozione di Toby non c’era alcun riferimento alle dita, ma quando l’affidataria le parlò delle sue zampe, Delaney capì subito che… era destino. “Quando ho visto per la prima volta le sue dita, non potevo credere ai miei occhi” ha raccontato. “Avendo già una gatta polidattile, mi aspettavo qualche ‘pollice’ in più, ma niente mi avrebbe preparata alle zampe di Toby”.

Una delle zampe di Toby, nato con polidattilia. Credit: Guinness World Record

In quel momento, le sue 28 dita non erano però la cosa più importante. Delaney si è subito innamorata del suo dolce musetto e della sua natura loquace. “Fin dal primo momento ho avuto la sensazione che fosse destinato a far parte della mia vita, e sono così felice di avergli dato una casa per sempre”.

Una volta accertata la particolarità genetica, Deaney ha contattato il Guinness World Records per richiedere la verifica ufficiale. Dopo l’iter di controllo previsto dall'organizzazione, il 12 maggio 2025 Toby è stato dichiarato “Officially Amazing”, la formula con cui vengono ufficialmente certificati i nuovi record e le eguaglianze di primati.

La vita di Toby con 28 dita: “È un gatto in salute”

Da quando Toby è entrato nel Guinness World Records, a Delaney viene spesso chiesto se le sue 28 dita influiscano sulla salute e sul suo comportamento. La risposta, assicura la proprietaria, è no: il gatto gode di ottima salute e conduce una vita del tutto normale.

Toby in braccio alla sua proprietaria, Delaney Henderson. Credit: Guineess World Records

L’unica differenza, dice scherzando, è nella cura delle unghie, che richiede un po’ più di tempo, visto che deve accorciarne ben 30. Per il resto, Toby è “un gatto come gli altri, senza particolari problemi”.

“Appena arrivato a casa, era timido e diffidente, ma una volta ambientato nel nuovo contesto, è il gatto più energico ed entusiasta che abbia mai incontrato”. Usa i mobili come trampolino di lancio, si avventura su qualsiasi cosa e fa di tutto per uno spuntino, tanto da mordicchiare persino le confezioni dei suoi croccantini preferiti.

“Quando non è impegnato a correre e saltare, Toby è davvero affettuoso” ha aggiunto Delaney. “Adora le coccole, fa le fusa appena lo tocchi e si addormenta tra le mie gambe ogni volta che sono sul divano. È davvero un gatto speciale e siamo così fortunati ad averlo nella nostra famiglia”.