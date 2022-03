Il consumo quotidiano di questi frutti rossi migliora la salute del cuore Lo indicano i risultati di uno studio appena pubblicato sulla rivista Food & Function che sottolinea gli importanti benefici dei mirtilli rossi nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

A cura di Valeria Aiello

Il consumo quotidiano di mirtilli rossi, conosciuti anche in Italia con il loro nome inglese, ovvero cranberries, ha mostrato di migliorare la salute del cuore e, in particolare, la funzione dell’endotelio, il tessuto che riveste l’interno delle pareti del muscolo cardiaco, dei vasi sanguini e di quelli linfatici. Lo indicano i risultati di uno studio appena pubblicato sulla rivista Food & Function da un team di ricerca internazionale, che ha coinvolto anche gli studiosi dell’Università di Parma.

L’analisi, in particolare, ha valutato l’effetto del consumo di 9 grammi al giorno per un mese di polvere di mirtilli rossi liofilizzati, equivalenti a 100 g di mirtilli rossi freschi, rispetto a un placebo, in 45 adulti sani di età compresa tra i 18 e 45 anni. La polvere, che andava sciolta in 500 ml di acqua, è stata assunta al mattino, insieme alla colazione, e le misure vascolari dei partecipanti alla ricerca sono state effettuate sia dopo il digiuno notturno sia 2 ore dopo l’assunzione, al primo giorno e dopo un mese di consumo giornaliero.

Le analisi hanno indicato che il consumo di mirtillo rosso ha migliorato significativamente la funzione endoteliale sia due ore dopo il primo consumo sia dopo un mese, e che questo miglioramento è collegato a specifici profili metabolici nel plasma. “L’aumento dei polifenoli e dei metaboliti nel flusso sanguigno e i relativi miglioramenti nella vasodilatazione flusso-mediata dopo il consumo di mirtilli rossi sottolineano l’importante ruolo che questi frutti possono svolgere nella prevenzione delle malattie cardiovascolari – ha affermato Ana Rodriguez-Mateos, autrice corrispondente dello studio e docente senior in Nutrizione presso il Dipartimento di Scienze Nutrizionali del King’s College di Londra – . Il fatto che questi miglioramenti nella salute cardiovascolare siano stati osservati con una quantità di mirtilli rossi che può essere ragionevolmente consumata ogni giorno, rende questo frutto un importante player nella prevenzione delle malattie cardiovascolari per le persone in generale”.

“I nostri risultati – ha aggiunto Christian Heiss, responsabile della ricerca e professore di Medicina cardiovascolare presso l'Università del Surrey, a Guildford, nel Regno Unito – forniscono prove solide del fatto che i mirtilli rossi possono influenzare significativamente la salute vascolare anche nelle persone a basso rischio cardiovascolare, indicando inoltre che i metaboliti specifici presenti nel sangue dopo il consumo di mirtillo rosso sono correlati agli effetti benefici”.