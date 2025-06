video suggerito

I tumori dell'appendice sono in aumento tra i giovani, lo studio: "Casi più che triplicati" Un importante studio sul 45,9% della popolazione degli Stati Uniti ha evidenziato un aumento nelle ultime generazioni dell'adenocarcinoma dell'appendice, un tumore molto raro ma anche difficile da diagnosticare attraverso i tradizionali esami diagnostici.

L'adenocarcinoma dell'appendice è un tumore piuttosto raro, ma negli ultimi decenni il suo tasso di incidenza sta aumentando in modo significativo tra i giovani. Lo hanno segnalato gli autori di un nuovo studio pubblicato negli Annals of Internal Medicine che ha analizzato il numero di diagnosi di questa rara forma di tumore effettuate negli ultimi decenni negli Stati Uniti.

I risultati confermano il trend già evidenziato da diversi studi sull'aumento dei tumori che colpiscono l'intestino – di cui l'adenocarcinoma dell'appendice fa parte – nei giovani. Un fenomeno complesso, la cui causa – avvertono gli esperti – potrebbe essere il risultato di un insieme di fattori, tra i quali gioca un ruolo importante, almeno per quanto riguarda il cancro al colon, l'alimentazione.

L'aumento dei tumori dell'appendice

Torniamo allo studio sui tumori dell'appendice: per studiare l'andamento del tasso di incidenza, i ricercatori, guidati dalla prima autrice dello studio, Andreana Holowatyj, professoressa di Ematologia e oncologia presso il Vanderbilt University Medical Center e il Vanderbilt Ingram Cancer Center di Nashville, hanno studiato il programma di sorveglianza nazionale, dove confluiscono i vari registri oncologici per una copertura totale pari al 45,9% della popolazione degli Stati Uniti.

Dal 1975 al 2019 sono stati diagnosticati 4.858 casi di cancro all'appendice. Per capire l'andamento negli ultimi anni i ricercatori hanno suddiviso i dati analizzati per gruppi anagrafici: è emerso che i casi di adenocarcinoma sono più che triplicati tra la coorte di nascita del 1980 e quadruplicati nella coorte di nascita del 1985 rispetto ai nati nel 1945.

Il legame con i tumori gastrointestinali

Sebbene questa forma di tumore sia molto rara – secondo il National Cancer Institute colpisce 1/2 persone ogni milione negli Stati Uniti – per i ricercatori l'aumento del tasso di incidenza può essere collegato al generale aumento di tumori gastrointestinali tra i più giovani. "C'è un bisogno tempestivo di ricerca", scrivono gli autori, che ribadiscono come "tendenze simili sono state segnalate per altri tumori gastrointestinali, suggerendo una potenziale causa condivisa che contribuisce a questo crescente carico di casi di cancro nelle generazioni più giovani". Inoltre, queste forme di tumore rispetto agli altri gastrointestinali sono più difficili da diagnosticare perché meno visibili attraverso gli esami diagnostici, tanto che nella maggior parte dei casi (95%) una persona scopre di esserne affetta solo quando viene colpita da appendicite.

Per quanto riguarda le possibili cause, il dottor Andrea Cercek, oncologo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York City, ha spiegato a Nbc News che molto probabilmente dietro a questo fenomeno non c'è una sola causa, ma un insieme di fattori, anche ambientali, come i cambiamenti nell'alimentazione, negli stili di vita e l'esposizione alle microplastiche.