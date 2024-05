video suggerito

"I giovani si ammalano di cancro al colon sempre più spesso": cosa c'entrano le microplastiche I medici stanno cercando di capire perché i casi di cancro del colon-retto sono in aumento tra le generazioni più giovani. I sintomi più comuni sono legati al cambiamento delle abitudini intestinali, potrebbe essere stitichezza, diarrea, dolore addominale, o sanguinamento rettale.

A cura di Elisabetta Rosso

I tumori a esordio precoce sono aumentati a livello globale del 79%. Secondo un rapporto dell’American Cancer Society il cancro del colon-retto è la principale causa di morte per cancro negli uomini di età inferiore ai 50 anni e il secondo nelle donne sotto i 50 anni. “Sta diventando un problema serio”, ha spiegato al New York Times Michael Cecchini, co-direttore del Centro per i tumori gastrointestinali e oncologo medico presso il Centro Cancro di Yale. "I tumori al colon al retto a esordio precoce sono aumentati di circa il 2% all'anno dalla metà degli anni '90".

L'aumento dei casi potrebbe essere legato allo stile di vita e i cambiamenti nella dieta. Le ultime generazioni hanno consumato più carne rossa, alimenti ultraprocessati e bevande zuccherate, mentre l'attività fisica è diminuita progressivamente. I ricercatori stanno anche esaminando l’effetto degli antibiotici, che potrebbero alterare il microbioma intestinale.

Secondo gli studi potrebbe anche esserci un legame tra microplastiche (frammenti di plastica inferiore a 5 mm di lunghezza) e cancro del colon-retto. Uno studio condotto dall'Università di Newcastle (Australia), ha infatti rivelato che ogni settimana assumiamo l’equivalente in microplastiche di una carta di credito.

I risultati dello studio

Lo studio dell'Università del Missouri-Kansas City ha rilevato che le diagnosi di cancro del colon-retto nei bambini tra 10 e 14 anni dal 1999 al 2020 sono aumentate del 500%. I casi tra i ragazzi dai 15 ai 19 anni sono cresciuti di oltre il 300%, e per i giovani tra i 20 e 24 anni, invece si è registrato un aumento del 185%.

“Questo riflette il volto mutevole del cancro del colon-retto”, ha spiegato a Nbc news Christopher Lieu, co-direttore di oncologia medica gastrointestinale presso la Scuola di Medicina dell'Università del Colorado.

A cosa è dovuto l'aumento

I medici stanno cercando di capire perché i casi di cancro del colon-retto sono in aumento tra le generazioni più giovani. "Non sappiamo perché, ma su una cosa siamo tutti d’accordo, è legato a un fattore ambientale, non genetico", ha spiegato Folasade May, professore associato di medicina presso l'Università della California. Potrebbe essere legato ai metodi di lavorazione degli alimenti o all’esposizione alla plastica.

Anche i ricercatori italiani concordano sulle possibili cause ambientali. “Stiamo osservando ad esempio l’effetto delle microplastiche che ingeriamo inconsapevolmente, degli zuccheri complessi contenuti nelle bevande gassate, di carne rossa cotta ad alte temperature e alcol", ha spiegato a Repubblica Alberto Bardelli, professore di Oncologia all’Università di Torino e direttore dell’Ifom-Ets, istituto di ricerca fondato all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

“Le microplastiche sono un materiale misterioso per noi", ha sottolineato Bardelli, "ma non sappiamo se siano tossiche in sé o se causino infiammazioni che a loro volta favoriscono il tumore. In ogni caso il nostro organismo di fronte alla plastica non sa come comportarsi. Non l’ha mai conosciuta durante l’evoluzione. Non ha meccanismi per disfarsene”.

I segnali di rischio

I sintomi più comuni secondo lo studio sono legati al cambiamento delle abitudini intestinali, potrebbe essere stitichezza, diarrea, dolore addominale, o sanguinamento rettale. Secondo Lieu il sangue nelle feci, è un segnale allaramante "se succede bisogna fissare subito un appuntamento con un medico."

Non solo, le persone che hanno una storia familiare di cancro del colon-retto dovrebbero iniziare a essere sottoposte a screening "almeno 10 anni prima rispetto a quando il parente ha avuto la diagnosi", spiega Lieu. "Conoscere la loro storia familiare può fornire loro preziose informazioni sulla propria salute”.