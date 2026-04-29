Tumori in aumento nei giovani: ICR e Imperial College indicano l’obesità come fattore chiave

Un nuovo studio dell’ICR e dell’Imperial College identifica l’eccesso di peso come un fattore chiave dell’aumento dei tumori nelle fasce di età più giovani, anche se non è sufficiente da solo a spiegare l’incremento complessivo.

L’eccesso di peso è tra i fattori chiave associati all’aumento dei tumori nei giovani, secondo un nuovo studio dell’ICR e dell’Imperial College di Londra.

L’aumento dei casi di tumore nei giovani è legato all’incremento dei tassi di obesità e sovrappeso. È quanto emerge da un nuovo studio dell’Institute of Cancer Research (ICR) e dell’Imperial College di Londra, che identifica l’eccesso di peso come fattore chiave in questo andamento. Analizzando i dati del registro nazionale dei tumori in Inghilterra tra il 2001 e il 2019, i ricercatori hanno esaminato le tendenze di incidenza di oltre 20 tipi di tumore nelle persone tra i 20 e i 49 anni. I risultati, pubblicati su BMJ Oncology, mostrano che 11 tumori sono in aumento in questa fascia d’età e che quasi tutti – ad eccezione del tumore orale – sono già noti per essere collegati all’eccesso di peso.

Fumo, alcol e dieta non spiegano l’aumento dei tumori nei giovani

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda proprio il confronto con altri fattori di rischio. Negli ultimi due decenni, il fumo tra i giovani adulti è diminuito di circa il 2% l’anno, il consumo di alcol si è stabilizzato o ridotto, così come la sedentarietà. Anche l’assunzione di carne rossa e lavorata è calata, mentre l’apporto di fibre ha mostrato un lento miglioramento. Nonostante questo, l’incidenza di diversi tumori continua a crescere.

“I nostri risultati dimostrano che, sebbene i tassi di incidenza del cancro siano in aumento tra i giovani adulti, è improbabile che tali tendenze siano spiegate da cambiamenti nella maggior parte dei fattori di rischio comportamentali noti” spiega la professoressa Montserrat García-Closas, co-direttrice della Cancer Epidemiology and Prevention Research Unit presso l’ICR. “Il fumo, l’alcol e altri comportamenti sono rimasti stabili o sono migliorati negli ultimi due decenni, eppure i tumori a insorgenza precoce continuano ad aumentare, in particolare il cancro al colon”.

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L’obesità emerge come fattore chiave

A differenza degli altri fattori, il sovrappeso e l’obesità sono aumentati costantemente dal 1995, soprattutto tra le donne più giovani, con un incremento medio del 2,6% all’anno. Secondo i ricercatori, questo andamento li rende un elemento centrale per interpretare le nuove tendenze.

“L’eccesso di peso è un fattore importante, sebbene non possa spiegare completamente l’entità dell’aumento dei tumori” aggiunge García-Closas. “Questo ci indica che molteplici fattori, tra cui le esposizioni nella prima infanzia, potrebbero agire in sinergia”.

Il caso del tumore al colon

Tra i dati più significativi emerge l’aumento del tumore al colon nelle fasce più giovani, un trend che non si osserva allo stesso modo negli adulti più anziani. Nelle donne sotto i 50 anni, l’incidenza dei casi associati all’indice di massa corporea (BMI) è cresciuta più rapidamente rispetto a quelli non attribuibili al BMI.

Tuttavia, anche in questo caso, l’obesità non basta a spiegare completamente il fenomeno. Lo studio suggerisce che altri fattori possano contribuire all’aumento dei tumori a insorgenza precoce. Tra quelli ipotizzati: alimenti ultra-processati, uso di antibiotici, inquinamento e alterazioni del microbiota intestinale.

“I cambiamenti che stiamo osservando nell’incidenza del cancro non hanno una singola causa né una risposta semplice” sottolinea il professor Marc Gunter dell’Imperial College. “Riflettono una combinazione complessa di effetti generazionali, esposizioni nel corso della vita e cambiamenti nella diagnosi”.