I robot contro le zanzare portatrici di dengue possono ridurre la diffusione della malattia Lo indicano i risultati di una nuova ricerca in cui la nuova tecnologia è stata impiegata per scovare ed eliminare i siti di riproduzione di questi insetti.

A cura di Valeria Aiello

La febbre dengue, una malattia infettiva causata dal virus della dengue che viene trasmesso dalle zanzare, è una delle patologie virali a più rapida diffusione nel mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che 390 milioni di persone nel mondo siano infettate da questo virus ogni anno, principalmente nei Paesi tropicali e substropicali, dove diverse specie di zanzare del genere Aedes diffondono il virus agli umani attraverso le punture.

L’uso di robot anti-zanzare contro la dengue

Negli ultimi anni, molti Paesi hanno diverse tecnologie per ridurre la densità delle zanzare, ma una nuova ricerca condotta a Taiwan ha dimostrato che l’uso di robot anti-zanzare è tra le più promettenti. L’impiego di questi veicoli è stato testato in cinque distretti dell’area urbana di Kaohsiung, la terza città più popolosa dell’isola, dove le fogne sono diventate un terreno fertile per la riproduzione di questi insetti. Da maggio ad agosto 2018, il robot-antizanzare è stato utilizzato per scovare i siti di riproduzione delle zanzare, mostrando che nel 20,7% delle fognature ispezionate ha rilevato tracce di zanzare Aedes in stadi da larva ad adulto.

Illustrazione dell’allestimento sperimentale / Credit: Liu et al., 2023, PLOS Neglected Tropical Diseases, CC–BY 4.0

Nei canali risultati positivi al controllo sono state quindi implementate ulteriori misure di controllo preventivo, utilizzando insetticidi o getti d’acqua ad alta temperatura. “Abbiamo anche analizzato la cattura media attraverso l’impiego di trappole gravitazionali – spiegano i ricercatori in uno studio pubblicato sulla rivista Plos Neglected Tropical Diseases – . Immediatamente dopo questi interventi, l’indice gravitrap (GI), una misura della densità di zanzare adulte nelle vicinanze, è sceso significativamente, da 0,62 a 0,19”.

Secondo il team dietro la sperimentazione, guidata dai ricercatori Taiwan National Mosquito-Borne Diseases Control Research Center, l’approccio può essere adatto alle diverse circostanze, in modo da risolvere il complesso e difficile compito di rilevare fonti di riproduzione delle zanzare.

Nell allestimento sperimentale impiegato a Kaohsiung, il robot è stato integrato con un sistema di monitoraggio in tempo reale al fine di acquisire immagini ad alta risoluzione delle aree all’interno delle fognature. “L’ulteriore miglioramento della fotocamera digitale – precisano i ricercatori – potrebbe essere in grado di monitorare in modo efficace e istantaneo le zanzare vettori e implementare i controlli di irrorazione”.

Nel complesso, ha concluso il team, l’uso di questi veicoli terrestri può potenzialmente eliminare alcune delle fonti riproduttive di zanzare vettori, riducendo così la prevalenza annuale della febbre dengue nella città di Kaohsiung.