I bambini che vivono vicino agli aeroporti possono essere esposti a livelli tossici di piombo Lo evidenziano i risultati di un’indagine decennale, appena pubblicata sulla rivista PNAS Nexus: “Colpa della benzina con piombo utilizzata dai velivoli con motore a pistoni”.

A cura di Valeria Aiello

I bambini che vivono vicino agli aeroporti possono essere inconsapevolmente esposti a livelli tossici di piombo. Lo evidenziano i risultati di un’indagine decennale, appena pubblicata sulla rivista scientifica PNAS Nexus da un team di ricerca della Colorado State University di Fort Collins, negli Stati Uniti, che ha riscontrato la presenza di concentrazioni ematiche di piombo (piombemia) oltre la soglia di sicurezza – 4,5 microgrammi per decilitro (µg/dL), come definita dal Dipartimento della sanità pubblica della California – nel sangue dei bimbi di età inferiore ai 6 anni che, nel periodo di studio (al 2011 al 2020), vivevano vicino all’aeroporto Reid-Hillview nella contea di Santa Clara, in California.

I rischi dell'intossicazione da piombo nei bambini

Anche se l’esposizione al piombo può essere pericolosa per chiunque – il piombo interferisce con la sintesi dell’emoglobina, pertanto l’inalazione causa anemia a qualsiasi età – i bambini sono più suscettibili agli effetti tossici di questo metallo pesante che, seconda della concentrazione nell’aria inspirata e della frequenza dell’esposizione (occasionale o cronica), può determinare la comparsa di sintomi caratteristici dell’avvelenamento da piombo, come irritabilità e riduzione dell’attenzione, fino a causare encefalopatia acuta, edema cerebrale, ritardo mentale, epilessia, disturbi aggressivi del comportamento, regressione dello sviluppo e dolore addominale cronico.

Colpa della benzina con piombo utilizzata dai velivoli con motore a pistoni

Nonostante gli sforzi di riduzione attuati in questi anni negli USA attraverso il Clean Air Act, che ha portato all’eliminazione graduale del piombo tetraetile dalla benzina per autoveicoli, gli scienziati concordano sul fatto che le emissioni di piombo nelle aree limitrofe agli aeroporti siano dovute a quella quota di benzina con piombo che viene ancora utilizzata dai velivoli con motore a pistone. Negli Usa, i ricercatori stimano che circa 170.000 velivoli siano equipaggiati con motori a pistoni e che l’uso di questo carburante per aviazione rappresenti fino a due terzi delle emissioni di piombo negli Stati Uniti.

L’analisi, in particolare, ha mostrato che la probabilità che un bambino residente nelle vicinanze dell’aeroporto Reid-Hillview avesse un livello di piombo nel sangue oltre la soglia di 4,5 µg/dL aumentava quanto più il bimbo viveva vicino all’aeroporto. I ricercatori hanno anche osservato che i livelli di piombo nel sangue erano molto più alti quando i bambini erano residenti a est (sottovento) dell’aeroporto e che i livelli nel sangue aumentavano in relazione all’incremento del traffico di velivoli con motore a pistoni e maggiori quantità di benzina con piombo vendute all’aeroporto.

Questi stessi bambini avevano una probabilità 2,18 volte maggiore di presentare un livello di piombo nel sangue superiore alla soglia di preoccupazione. In confronto, i bimbi che vivevano a un miglio o più di distanza (1,6 km o più) dall’aeroporto avevano una probabilità del 21,4% più bassa che un loro campione di sangue superasse la soglia di preoccupazione rispetto ai bambini che vivevano a meno di mezzo miglio (800 metri) dall’aeroporto.

“Attraverso un insieme di test, abbiamo trovato prove coerenti del fatto che i livelli di piombo nel sangue dei bambini che risiedono vicino all’aeroporto sono spinti verso l’alto dalla combustione di benzina per aviazione con piombo – ha affermato l’autore principale del documento, Sammy Zahran – . Ciò indica che dovremmo sostenere gli sforzi politici per limitare le emissioni di piombo dovute all’aviazione per salvaguardare la salute e il benessere dei piccoli a rischio”.