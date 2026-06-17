Gli USA stanno per seppellire una capsula del tempo a 3 metri di profondità: non verrà aperta prima del 4 luglio 2276

La capsula del tempo sarà interrata durante le celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza americana: chi la riaprirà si troverà di fronte ad alcuni oggetti piuttosto insoliti e tanta poesia.

La capsula del tempo che verrà interrata il 4 luglio 2026 a Filandelfia

Gli Stati Uniti stanno per seppellire una capsula del tempo a 3 metri di profondità, con l’istruzione di non aprirla prima del 4 luglio 2279. Potrebbe sembrare un’idea un po’ stramba ma è una curiosa iniziativa concepita per celebrare i 250 anni dell’indipendenza americana dal Regno Unito. La scorsa settimana, la capsula – un cilindro in acciaio inossidabile di circa 408 kg – è stata sigillata, con una serie di oggetti al suo interno, che avranno il compito di rappresentare la nazione agli americani del futuro.

La commissione apartitica America250, promotrice dell’iniziativa, ha chiesto a ogni Stato di inviare degli oggetti, dando vita a una collezione di cose di ogni genere e anche di qualche assurdità. Dalle tradizionali lettere dei governatori (inviati da quasi 30 stati) ad oggetti più affascinanti: tra due secoli e mezzo, chi avrà il compito di riaprire la capsula si troverà davanti a una collezione piuttosto insolita.

La capsula verrà interrata il 4 luglio 2026 all’Independence National Historical Park di Filadelfia. “Una volta sigillata, è stato un po’ triste, ma poi è diventato davvero emozionante” ha dichiarato all’Associated Press Michael Berilla, che dirige l’ufficio di tecnologia di fabbricazione presso il National Institute of Standards and Technology (NIST) e ha guidato il team che ha progettato e costruito la capsula.

Ma cosa contiene la capsula del tempo?

Gli oggetti all’interno della capsula includono lettere, manufatti, documenti e oggetti selezionati per raccontare la storia degli Stati Uniti in occasione del 250° anniversario. Alcuni contenuti sono stati selezionati da America250 mentre il resto proviene dagli Stati del Paese. La California, ad esempio, ha inviato un superconduttore a fusione, un’immagine topologica dello stato realizzata dalla NASA e una previsione del chatbot Claude su come sarà la California tra 250 anni.

Il Michigan è ha invece deciso di inviare alcune pietre di Petoskey – un corallo fossilizzato simbolo dello stato – e un grosso pezzo di minerale di rame, ricordando che le popolazioni indigene iniziarono a estrarlo circa oltre 8.000 anni fa. Il Nevada ha optato per una serie di fiches e gettoni da gioco, fedele alla sua tradizione.

Altri Stati si sono impegnati al massimo. Lo Utah ha inviato 100 cartoline raffiguranti cittadini storici, 13 monete, otto documenti, otto spille, due dischi di granito e un libretto. L’Arizona ha utilizzato la nanotecnologia per incidere il testo integrale della Dichiarazione d'Indipendenza e della Costituzione degli Stati Uniti su una moneta di acciaio inossidabile. L’Arkansas ha inviato addirittura un diamante.

“Tra i contributi più innovativi c'è il dispositivo di archiviazione dati molecolare della Biblioteca del Congresso, una minuscola fiala di metallo lunga quanto una gomma da cancellare, contenente DNA sintetico codificato con copie digitali di alcuni elementi selezionati della collezione della Biblioteca” spiega il sito web America250 .

“Questo dispositivo all’avanguardia include la digitalizzazione di oggetti storici, come la bozza della Dichiarazione d’Indipendenza di Thomas Jefferson; il testo autografo di Francis Scott Key per ‘The Star-Spangled Banner’; una registrazione audio del 1898 di ‘The Star-Spangled Banner’ eseguita dalla band di John Philip Sousa; una ricostruzione 3D della mano del Presidente Abraham Lincoln; il Piano L’Enfant del 1791 per Washington DC; il Codice Quetzalecatzin e altri rari materiali digitalizzati provenienti dalle collezioni della Biblioteca”.

Altri oggetti arrivano direttamente da aziende e istituzioni. La Coca Cola ha donato una bottiglia vuota con all’interno una copia dello spartito di “I’d Like to Buy the World a Coke” del famoso spot del 1971. Apple ha optato per un iPhone 17 Pro Max, per rappresentare l’avanguardia dell’innovazione e della tecnologia nel 2026. La Professional Golfers' Association (PGA) of America ha inviato un attrezzo per riparare le zolle, utilizzato per rimediare ai danni al green durante il gioco, e una fotografia del vincitore del PGA Championship 2026. Le leghe sportive, come l’NBA, hanno invece inviato lettere personali dei commissari, che riflettono il ruolo dello sport nella cultura e nella comunità americana.