I disegni che vedremo sui nuovi euro stampati dalla Bce: in concorso anche uccelli come il picchio muraiolo

La Banca Centrale Europea (Bce) è al lavoro sulle nuove banconote. Si stanno chiudendo le ultime fasi del concorso. Tra i temi in gara per le nuove grafiche che vedremo nella prossima serie di banconote ci sono anche diversi uccelli che vivono nel continente europeo, dal Picchio muraiolo al Sula bassana.

La proposta definitiva arriverà per la fine del 2026. È lì che capiremo come saranno i nuovi euro, le banconote a cui sta lavorando dalla fine del 2021 la Banca Centrale Europea (Bce). Ora siamo alle fasi finali. Entro la fine di aprile i grafici che partecipano al concorso dovranno mandare tutte le proposte per i nuovi disegni che verranno stampati sulle prossime banconote: il restyling è previsto per tutti i tagli tranne per i 500 euro, che da tempo sono ormai eliminati dalla produzione. Questo, lo specifichiamo, non vuol dire che le banconote con il taglio più grande non sono più in circolazione. Restano ancora quelle vecchie.

L’avvicinarsi della fine del concorso ha sollevato di nuovo interesse sul tema. Non è un passaggio banale. Da quando nel 2002 sono stati introdotti gli euro, abbiamo già visto un cambio di design. La prima serie di banconote è stata attiva dal 2002 al 2013, la seconda serie invece è entrata in vigore gradualmente una volta che è finita la prima. Prima sono arrivate le banconote da 5 euro e poi tutte le altre. Come accadrà anche per questa volta, non c’è stato uno stacco netto. Semplicemente dal 2013 la Bce ha cominciato a introdurre sul mercato le banconote con le nuove grafiche.

Il punto interessante però è un altro. Se la seconda serie di banconote era fondamentalmente un aggiornamento della prima serie, qui ci stiamo avviando verso un comparto di grafiche completamente nuovo. Il primo progetto era stato sviluppato da Robert Kalina, un grafico austriaco che lavora alla Banca Nazionale Austriaca. La proclamazione ufficiale era stata nel 1996. Ora non parliamo più di un aggiornamento: siamo davanti a un cambiamento completo.

I soggetti scelti per il nuovo concorso: i temi Cultura Europea e Fiumi e uccelli

Negli scorsi mesi abbiamo provato a immaginare con l’intelligenza artificiale come saranno le nuove grafiche delle banconote. Per farlo siamo partiti dalle proposte in concorso. Tutti i dettagli sono stati spiegati sulla pagina Processo di progettazione della nuova veste grafica che potete trovare sul sito della Banca Centrale Europea. I temi su cui possono lavorare i grafici sono due: Cultura Europea o Fiumi e Uccelli. Per ognuno di questi temi c’è una traccia da seguire, sia per il fronte che per il retro. Partiamo dalla Cultura Europea. Sul fronte c’è sempre un protagonista della storia cultura europea, sul retro invece troviamo una scena corale. Vi lasciamo tutti i soggetti:

Banconote da 5 euro | Fronte: Maria Callas | Retro: Artisti di strada intrattengono i passanti. Banconote da 10 euro | Fronte: Ludwig van Beethoven | Retro: Festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti

| Fronte: | Retro: Artisti di strada intrattengono i passanti. Banconote da 10 euro | Fronte: Ludwig van Beethoven | Retro: Festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti Banconote da 20 euro | Fronte: Marie Curie | Retro: Contesto scolastico o universitario con una insegnante e giovani allievi

| Fronte: | Retro: Contesto scolastico o universitario con una insegnante e giovani allievi Banconote da 50 euro | Fronte: Miguel de Cervantes Saavedra | Retro: Biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale. Un bimbo e una bimba cercano di prendere un libro da uno scaffale

| Fronte: | Retro: Biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale. Un bimbo e una bimba cercano di prendere un libro da uno scaffale Banconote da 100 euro | Fronte: Leonardo da Vinci | Retro: Adulti e bambini ammirano esempi di arte urbana, arte contemporanea

| Fronte: | Retro: Adulti e bambini ammirano esempi di arte urbana, arte contemporanea Banconote da 200 euro | Fronte: Bertha von Suttner | Retro: Un piazzale alberato come luogo di incontro, con adulti e bambini che parlano, passeggiano, giocano

Più curioso il secondo tema. Fiumi e uccelli, in questo caso le banconote acquisirebbero un sapore naturalistico molto diverso da quello a cui siamo abituati. La scelta di questo tema, secondo la Bce, è stata fatta per celebrare la varietà naturalistica che si trova nei Paesi dell’Unione Europea. Ma non solo: “Sono un simbolo di libertà e unità tra i cittadini europei e incarnano il nostro legame con la natura”. La scelta degli uccelli era stata promossa anche dalla nostra Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli. Sul retro invece ci sono i simboli delle istituzioni europee.