Gli ottimisti vivono davvero più a lungo, lo dice la scienza Essere ottimisti è legato a una vita più lunga e in salute, come mostrato da un nuovo studio pubblicato sul Journal of American Geriatrics Society.

A cura di Valeria Aiello

Sei tra chi tende a guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto? O tra chi cerca sempre il lato positivo della vita? Se la risposta è sì, potresti essere felice di sapere che questo tipo di approccio alla vita può effettivamente essere un beneficio per la tua salute, come mostrato da un nuovo studio pubblicato sul Journal of American Geriatrics Society da un team di ricerca della Harvard TH Chan School of Public Health di Boston, nel Massachusetts, che ha recentemente dimostrato che essere ottimisti è legato a una vita più lunga.

Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno valutato la longevità di quasi 160.000 donne di età compresa tra i 50 ei 79 anni per un periodo di 26 anni. All’inizio dello studio, le donne hanno completato un test di autovalutazione dell’ottimismo, e quelle con i punteggi più alti sono state classificate come ottimiste. Al contrario, le donne con i punteggi più bassi erano considerate pessimiste.

Poi, nel 2019, i ricercatori hanno rivalutato le partecipanti allo studio che erano ancora in vita ed esaminato la durata della vita delle partecipanti decedute, scoprendo che le donne che avevano livelli più alti di ottimismo avevano maggiori probabilità di vivere più a lungo. Ancora più importante, le donne ottimiste erano anche più propense delle pessimiste a vivere fino ai novant’anni. Secondo i ricercatori, questo è un segnale di “longevità eccezionale”, considerando che la durata media della vita delle donne è di circa 83 anni nei Paesi sviluppati.

A rendere questi risultati particolarmente impressionanti è che la relazione tra ottimismo e longevità è stata osservata anche dopo aver tenuto conto di fattori che influenzano la longevità, inclusi il livello di istruzione e lo stato economico, l’etnia, la depressione e altre condizioni di salute croniche. Dal momento che lo studio ha preso in esame solo le donne, non è chiaro se la relazione ottimismo-longevità sia verificata anche per gli uomini. Tuttavia, un altro studio che ha esaminato sia partecipanti uomini, sia donne, ha indicato che le persone con livelli di ottimismo più alti godevano di una durata della vita compresa tra l’11% e il 15% in più rispetto a quelle meno ottimiste.