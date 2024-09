video suggerito

Eclissi lunare parziale e Superluna Piena il 18 settembre 2024: a che ora e dove vederla dall'Italia Il 18 settembre 2024 il cielo sarà impreziosito dalla Superluna piena del Raccolto, accompagnata da una spettacolare eclissi lunare parziale che raggiungerà il massimo alle 04:44. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'ultimo plenilunio d'estate "morsicato" dall'ombra della Terra e su come vederlo dal vivo o in diretta streaming.

A cura di Andrea Centini

Un'eclissi lunare parziale. Credit: Andrea Centini

Alle 04:34 di mercoledì 18 settembre 2024 brillerà nel cielo la magnifica Luna Piena del Raccolto, che per l'occasione sarà anche una Superluna impreziosita da un'eclissi lunare parziale. Durante il massimo del fenomeno, atteso per le 04:44, il disco lunare risulterà infatti come morsicato (in alto a destra) a causa dell'ombra proiettata dalla Terra. Quello del 18 settembre sarà anche l'ultimo plenilunio dell'estate. Curiosamente, la Luna Piena di settembre può prendere due nomi: Luna Piena del Mais o Luna Piena del Raccolto. Il secondo viene tradizionalmente assegnato al plenilunio più vicino all'equinozio d'autunno, quindi anche quello di ottobre può chiamarsi così. Poiché quest'anno l'equinozio d'autunno è atteso alle 14:44 del 22 settembre, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), sarà proprio la Luna Piena di settembre quella dedicata al raccolto.

Come indicato, saremo innanzi a una Superluna piena, cioè a una Luna Piena più vicina, grande e luminosa del normale. La compagna della Terra segue infatti un'orbita ellittica attorno al pianeta e può trovarsi a una distanza minima (perigeo) o a una massima (apogeo); quando la Luna Piena si verifica a ridosso del perigeo viene popolarmente chiamata Superluna, ma non è un termine che ha validità scientifica. La Superluna piena del Raccolto con annessa eclissi parziale sarà perfettamente visibile a occhio nudo nei cieli di tutta Italia. Per coloro che non potranno volgere lo sguardo al cielo, sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito del Virtual Telescope Project (VTP) a partire dalle 02:30 della notte.

Eclisssi di Luna parziale. Credit: Andrea Centini

A che ora vedere l'eclissi lunare parziale mercoledì 18 settembre 2024

Come spiegato dal portale specializzato timeanddate.com, l'eclissi di Luna parziale avrà inizio alle 02:41 di mercoledì 18 settembre, quando il satellite naturale della Terra entrerà nel cono di penombra proiettato dal nostro pianeta. Ricordiamo infatti che le eclissi di Luna si verificano sempre durante la fase di plenilunio, quando il Sole, la Terra e la Luna si trovano allineati (più o meno perfettamente). In caso di eclissi lunare parziale, il cono d'ombra proiettato dalla Terra oscura solo una parte del disco lunare, esattamente come avverrà nelle primissime ore del 18 settembre. L'eclissi può essere anche totale con il completo oscuramento del disco, fenomeno che dà vita alla spettacolare “Luna di Sangue”.

Simulazione dell'eclissi di Luna parziale del 18 settembre 2024. Credit: Timeanddate.com

L'entrata nel cono d'ombra della Luna avverrà alle 04:12, momento che sancisce l'inizio vero e proprio dell'eclissi lunare parziale. Da quel momento in poi l'ombra della Terra inizierà a morsicare la parte superiore destra (nordoccidentale) del disco lunare, fino a quando non raggiungerà il massimo dell'eclissi (o centralità), alle 04:44. L'oscuramento massimo sarà limitato, come evidenzia l'immagine qui in alto, ma sarà comunque molto spettacolare da osservare. L'uscita dal cono d'ombra avverrà alle 05:15, mentre quella dal cono di penombra, che determinerà la fine del fenomeno, alle 06:47. La fine dell'evento si verificherà a ridosso dell'alba e con la Luna molto bassa sull'orizzonte occidentale. Ricordiamo che per tutta la notte la Superluna piena del Raccolto sarà in congiunzione astrale col pianeta Saturno.

La Luna Piena sulla Capitale. Credit: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Dove vedere l'eclissi di Luna parziale a occhio nudo dall'Italia

L'eclissi di Luna parziale del 18 settembre sarà visibile a occhio nudo da qualunque località d'Italia. Non è necessario alcuno strumento ottico per osservare il fenomeno, né indossare protezioni sugli occhi come per le eclissi di Sole. L'unica vera incognita è rappresentata dal meteo; purtroppo in questi giorni lo “Stivale” è largamente attraversato da una significativa perturbazione atmosferica, pertanto lo spettacolo astronomico della Superluna piena del Raccolto potrebbe essere precluso a molti.

Dove vedere l'eclissi di luna parziale in diretta streaming

Alla luce del meteo avverso, è bene informarsi sul meteo della propria città prima di tentare l'osservazione, considerando anche l'orario non esattamente comodo. Per chiunque non potesse osservare il fenomeno dal vivo, sarà possibile collegarsi a partire dalle 02:30 sul sito del Virtual Telescope Project (VTP), che trasmetterà su Youtube l'evento in diretta streaming ripreso da Manciano, in Toscana, dove si trova il cielo più buio e stellato dell'intera Italia peninsulare. A commentarlo l'astrofisico e responsabile scientifico del VTP Gianluca Masi.

La Superluna Piena del Raccolto il 18 settembre con l'eclissi lunare

La Luna Piena del Raccolto di settembre 2024 sarà una Superluna perché, come specificato, si verificherà a ridosso del perigeo, il punto di massima vicinanza dell'orbita lunare, che è ellittica (eccentrica). Il perigeo sarà raggiunto una decina di ore prima rispetto al plenilunio, quando la Luna si troverà a una distanza di circa 357.000 chilometri. In media il satellite naturale orbita a 384.000 chilometri da noi. Vengono considerate Superlune tutti i pleniluni che si verificano entro i 362.000 chilometri di distanza, anche se non esiste una regola precisa, non trattandosi di un criterio rigoroso e scientifico. Ciò che è certo è che una Superluna risulta più grande e luminosa di una normale, sebbene sia difficile accorgersene se non si è particolarmente assidui nelle osservazioni astronomiche.

Credit: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

“La prossima “Superluna” apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”, ha dichiarato il dottor Masi in un comunicato stampa. “Infatti si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”, ha chiosato l'esperto.

Il nome della Luna Piena del Raccolto è stabilito sulla base della vicinanza all'equinozio d'autunno e, come avviene per molti altri pleniluni, è legato alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi attraverso un calendario lunare. I nomi erano assegnati per omaggiare e ricordare eventi naturali molto significativi per la vita delle tribù. In questo caso, come sottolineato da Almanac.com, si celebrava la possibilità di poter raccogliere i cereali – e in particolar modo il mais – anche di notte grazie alla luce intensa della Luna Piena (che è quella riflessa del Sole, chiaramente). Non a caso la Luna Piena di settembre è conosciuta anche come Luna Piena del Mais, quando non si tratta di quella più vicina all'equinozio d'autunno.