Le immagini della Superluna con eclissi parziale del 18 settembre, per chi ha perso lo spettacolo Alle prime ore di mercoledì 18 settembre si è verificato uno dei fenomeni astronomici più attesi dell'anno, un'eclissi lunare parziale con protagonista la Superluna Piena del Raccolto. L'intero evento è stato ripreso in video nel cielo dei Castelli Romani: le immagini spettacolari.

A cura di Andrea Centini

Eclissi parziale di Luna del 18 settembre 2024. Credit: Andrea Centini

Alle 04:12 di mercoledì 18 settembre 2024 la Superluna piena del Raccolto è entrata nel cono d'ombra della Terra, dando vita a una spettacolare eclissi lunare parziale. Era uno dei fenomeni astronomici più attesi dell'anno; non a caso ha regalato immagini mozzafiato a chiunque ha avuto la fortuna (e la pazienza) di poterlo ammirare, volgendo lo sguardo al cielo. A causa dell'orario scomodo e del maltempo su larga parte dell'Italia, tuttavia, in molti se lo sono perso. Ma grazie al video che trovate in testa all'articolo, ripreso dai Castelli Romani, potete recuperare agevolmente l'intera sequenza dell'eclissi, dall'entrata all'uscita dal cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta.

Ricordiamo che le eclissi di Luna si verificano quando il Sole, la Terra il suo satellite naturale sono allineati: maggiore è la precisione di questo allineamento, superiore è la porzione del disco lunare “morsicato” dall'ombra del pianeta. Quando la Luna viene completamente oscurata si parla di eclissi lunare totale, la spettacolare “Luna di Sangue”, se invece viene mangiata solo in parte siamo innanzi a un'eclissi parziale, proprio come quella avvenuta il 18 settembre. Le eclissi di Luna avvengono solo in presenza della fase di plenilunio.

Come specificato, il disco lunare è entrato nel cono d'ombra alle 04:12, ma in realtà l'eclissi era iniziata alle 02:41, con l'ingresso nel cono di penombra. Poiché l'effetto sull'illuminazione è modesto, in genere per le eclissi parziali si prende come avvio del fenomeno proprio l'oscuramento dovuto all'ombra. Per l'eclissi del 18 settembre, tra l'entrata e l'uscita dall'oscurità è passata esattamente 1 ora e 3 minuti, con il massimo dell'oscuramento (chiamato centralità dell'eclissi) raggiunto alle 04:44. Nel video è possibile vedere tutti i momenti più significativi dell'affascinante evento astronomico, compresi il culmine e l'uscita dal cono d'ombra. Attorno alle 04:10 il cielo dei Castelli Romani era coperto di nuvole, ma la Luna, grande e luminosissima, era comunque ben visibile. Fortunatamente col passare dei minuti è diminuita anche la nuvolosità, come mostrano le immagini; ciò ha permesso di cogliere i minimi dettagli del “morso” nella porzione in alto a destra del disco lunare.

A rendere particolarmente suggestiva l'eclissi lunare parziale del 18 settembre il fatto che non è stata coinvolta una “semplice” Luna Piena, ma una Superluna. Dieci ore prima della fase di plenilunio, infatti, la Luna era passata al perigeo, cioè alla distanza minima dalla Terra della sua orbita ellittica, pari a circa 352.000 chilometri. Questa vicinanza ha reso il disco lunare più grande e luminoso del solito, impreziosendo ancor di più lo spettacolo astronomico. Si parla comunque di differenze contenute; in genere solo un occhio esperto può accorgersi di tali variazioni. Ciò che è certo, come evidenziano le immagini in testa all'articolo, è che si è trattato di un'eclissi lunare bellissima ed emozionante.