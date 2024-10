video suggerito

Eclissi anulare di Sole il 2 ottobre 2024, a che ora e dove vederla in diretta streaming dall’Italia Martedì 2 ottobre si verificherà l’ultima eclissi di Sole del 2024, una spettacolare eclissi solare anulare che raggiungerà la fase massima o centralità alle 20:45 ora italiana. Il fenomeno dell’anello di fuoco non sarà visibile dall’Italia, ma potrà essere seguito in diretta streaming. Ecco dove e a che ora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eclissi anulare. Credit: NASA

Alle 16:50 del Tempo Coordinato Universale (le 18:50 ora italiana) di mercoledì 2 ottobre 2024 si verificherà una meravigliosa eclissi anulare di Sole, l'ultima eclissi dell'anno. Il fenomeno astronomico purtroppo non sarà visibile dall'Italia, nemmeno parzialmente; gli unici Paesi baciati dalla fortuna con i cieli oscurati dall'eclissi anulare – a partire dalle 22:20 circa, sempre ora italiana – saranno il Cile e l'Argentina, mentre in altri dell'America del Sud e dell'Oceania si potrà assistere alla sola eclissi parziale. L'anello di fuoco visibile nelle due nazioni sudamericane avrà una durata di ben 7 minuti e 25 secondi. Sebbene l'atteso evento astronomico non sarà visibile direttamente dall'Italia, potremo seguirlo in diretta streaming trasmesso sul canale Youtube del portale specializzato timeanddate.com.

Un'eclissi anulare di Sole si verifica quando Sole, Luna e Terra sono perfettamente allineati, con la compagna del nostro pianeta che si frappone fra gli altri due oggetti. Le eclissi solari possono verificarsi solo nelle fasi di Luna Nuova (novilunio) e Luna Piena (plenilunio); il 2 ottobre 2024 il novilunio sarà raggiunto esattamente alle 20:49, come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI). Il disco lunare e il disco solare visti dalla superficie terrestre hanno un diametro simile, pertanto in occasione delle eclissi solari totali la Luna può oscurare completamente il Sole. Tuttavia, poiché la distanza tra la Luna e la Terra (in media 384.000 chilometri) non è fissa ma può variare sensibilmente a causa dell'orbita eccentrica (ellittica), quando il satellite naturale è più vicino al perigeo il suo disco appare più grande, mentre quando si trova all'apogeo risulta più piccolo. Se l'eclissi solare si verifica quando la Luna è distante, il disco lunare non riesce a coprire completamente il Sole, dando così vita all'eclissi anulare con la formazione dello spettacolare anello di fuoco.

Nel caso del 2 ottobre si tratterà di un'eclissi solare che coinvolge una “microluna” (molto distante) con l'87 percento di disco solare oscurato al massimo. Dopo questo evento dovremmo attendere il 29 marzo 2025 per una nuova eclissi di Sole, questa volta visibile parzialmente dall'Italia. La prossima eclissi anulare sarà invece il 17 febbraio 2026, non visibile dall'Italia.

A che ora vedere l'eclissi anulare di Sole il 2 ottobre 2024

Come spiegato da timeandate.com, l'eclissi solare del 2 ottobre comincerà esattamente alle 15:42 UTC (le 17:42 ora italiana) attraverso un fenomeno parziale, inizialmente visibile solo dal cuore dell'Oceano Pacifico meridionale. L'eclissi anulare vera e propria inizierà invece alle 18:50 ora italiana, sempre in mezzo al grande blu. Dovremo attendere tra le 22:20 e le 22:30 per vedere il cielo oscurato nei cieli di Cile e Argentina, mentre poco prima sarà oscurato il cielo dell'Isola di Pasqua (Rapa Nui), a oltre 3.600 chilometri dalle coste cilene (di cui l'isola fa parte). Il massimo o centralità dell'eclissi anulare sarà raggiunto alle 20:45 ora italiana. A causa dei pochissimi territori interessati dal fenomeno completo, si calcola che l'anello di fuoco sarà visibile da circa 175.000 persone. L'eclissi totale sì concluderà alle 22:39, mentre l'uscita da quella parziale sarà alle 23:47. Ricordiamo che gli orari sopra riportati riguardano il fenomeno a livello globale e non uno specifico punto geografico.

L'eclissi solare del 2 ottobre non è visibile dall'Italia: dove vederla in diretta streaming

Come specificato, l'eclissi anulare del 2024 non sarà visibile dall'Italia, tuttavia potremo ammirare lo spettacolo comodamente da casa grazie grazie a una diretta streaming. Il canale Youtube di timeandate.com trasmetterà la live a partire dalle 19:15 ora italiana del 2 ottobre. Non è stato indicato da quali Paesi saranno trasmesse le immagini, ma è possibile che più collaboratori condivideranno le riprese da luoghi diversi. Nella descrizione del video viene indicato che, meteo permettendo, l'eclissi anulare sarà “visibile dall'Isola di Pasqua e da parti del Cile meridionale e dell'Argentina”, mentre “i paesi circostanti, tra cui Brasile, Uruguay e Paraguay, avranno un'eclissi solare parziale”.

Quando ci sarà la prossima eclissi e dove sarà visibile

La prossima eclissi di Sole si verificherà alle 09:50 UTC del 29 marzo 2025 e sarà solo parziale. In questo caso il fenomeno sarà osservabile in Europa, America del Nord, Asia del Nord, Artico e una parte dell'Oceano Atlantico. Per quanto concerne l'Italia, ci attende un piccolo oscuramento della parte in alto a destra del Sole attorno alle 11:15. Il fenomeno sarà molto più evidente in Groenlandia, Isole Faroe, Islanda, Irlanda, Norvegia, Canada, Alaska (Stati Uniti settentrionali), Isole Svalbard e altri luoghi nella zona circumumpolare artica.