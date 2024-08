video suggerito

Ecco Audio, adorabile gatto con quattro orecchie salvato dai volontari: presto si potrà adottare Le immagini di Audio, una magnifico gattino rosso e bianco nato con quattro orecchie. Nonostante la curiosa malformazione genetica, il micio non ha alcun problema di udito. È stato salvato all’interno di una scatola assieme a tre fratellini. Presto si potrà adottare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Audio, il gatto nato con quattro orecchie. Credit: True Rescue

Negli Stati Uniti è stato salvato un gatto con una condizione genetica molto peculiare: la presenza di quattro orecchie. Il micio, di colore rosso e bianco, è stato simpaticamente chiamato Audio dai volontari del centro di recupero “True Rescue” che se ne stanno prendendo cura. Nonostante la malformazione congenita, fortunatamente, il gattino non ha alcun problema di udito. L'orecchio interno funziona normalmente, proprio come quello di un esemplare tipico. Audio presenta solo un paio di piccole e curiose appendici pelose in più all'interno delle grandi orecchie, un dettaglio che lo rende particolarmente adorabile.

Quello di Audio è un difetto genetico molto raro nei felini, ma non è la prima volta che un micio con quattro orecchie diventa una "star" dei social. Nel 2022 era capitato a Midas, un magnifico gatto randagio di colore grigio recuperato da una famiglia di Ankara, in Turchia. Oggi la sua pagina Instagram vanta oltre 340.000 follower. Non ci sarebbe nulla da stupirsi se anche Audio, un domani, dovesse avere un vetrina su internet tutta per sé. Al momento, tuttavia, non è ancora pronto per l'adozione; sarà The Rescue a comunicare quando sarà possibile candidarsi per offrirgli una casa e tanto amore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Audio ha poco più di un paio di mesi di vita e pesa attorno a 1 chilogrammo. È stato trovato assieme a tre fratellini all'interno di una scatola, posizionata da qualcuno in un parcheggio incustodito di Nashville, in Tennesse (Stati Uniti). Secondo alcune testimonianze, la scatola in cui erano stati messi i gattini non aveva fori per favorire la respirazione. In questi giorni la temperatura a Nashville supera i 30 °C e l'umidità superiore l'80 percento. Se una persona di passaggio non si fosse accorta del pacco “miagolante” molto probabilmente i micetti non sarebbero sopravvissuti.

Leggi anche Forse abbiamo capito il motivo per cui nessun alieno ci ha mai contattato: i dati del nuovo studio

Chi li ha presi in custodia ha deciso di consegnarli al centro di recupero “True Rescue” che si trova a Mount Juliet, a circa 30 chilometri da Nashville, dove attualmente sono sotto stretto monitoraggio veterinario. Fortunatamente sono tutti in salute, compreso Audio con la sua peculiare malformazione genetica. I volontari del centro hanno scritto che presto prepareranno un filmato del micetto “irresistibile” per condividerne con tutti l'incredibile tenerezza. Il post pubblicato su Facebook ha conquistato migliaia di reazioni e centinaia di condivisioni e commenti; in tantissimi sperano di poterlo adottare. C'è anche chi ha un gatto nato senza orecchie e dice che troverebbe in Audio il compagno perfetto.

Come indicato, quello di Audio non è il primo caso di gatto con più orecchie, una malformazione che non pone particolari problemi. Altri difetti genetici possono sfociare anche in condizioni più problematiche, come ad esempio la presenza di arti vestigiali supplementari. Recentemente è balzato agli onori della cronaca il caso di un maschio di gazzella di montagna (Gazella gazella) con sei zampe, affetta da una condizione genetica nota come polimelia. È stata scoperta nel deserto del Negev occidentale (Israele) da un riservista dell'esercito durante una passeggiata. Nonostante l'anomalia, gli scienziati hanno confermato che la gazzella sta bene e ha persino avuto un cucciolo.