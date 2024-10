video suggerito

Perché non devi comprare il bullycat, il nuovo gatto senza pelo che somiglia a un bulldog Il bullycat è un gatto mutante dalle caratteristiche estreme, nato dall’incrocio intenzionale tra la razza selezionata di mutanti sphynx (il gatto senza pelo) e i mutanti munchkin (il gatto nano): ottenuto per la prima volta negli Stati Uniti, è un felino destinato a sviluppare gravi problemi di salute. Ecco quali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

bullycat, un gatto mutante di razza selezionata nato da un incrocio tra intenzionale tra i mutanti di razza sphynx (il gatto senza pelo) e munchkin (il gatto dalle zampe corte) / PhotoCredit: Un, un gatto mutante di razza selezionata nato da un incrocio tra intenzionale tra(il gatto senza pelo)(il gatto dalle zampe corte) / PhotoCredit: Facebook/@Bullycats

Avere un bullycat, un gatto di razza selezionata nato dall’incrocio intenzionale tra i mutanti di razza sphynx (il gatto senza pelo) e munchkin (il gatto nano), sta diventando una delle mode più preoccupanti del momento: le caratteristiche estreme dei bullycat, che danno l’idea di gatti possenti e muscolosi, simili ai cani bulldog, sono tutt’altro che sinonimi di forza e robustezza di questa nuova razza che, a causa delle mutazioni, è destinata ad avere gravi problemi di salute. Tra questi disturbi rientrano la sensibilità delle pelle al sole, tipica dei gatti senza pelo sphynx, la mobilità limitata dei munchkin e una serie di problemi respiratori, legati alla maggiore vulnerabilità alle infezioni.

Negli Stati Uniti, dove i gatti bullycat sono stati ottenuti per la prima volta, la nuova razza ha rapidamente conquistato una crescente fetta di mercato, facendo registrare un grande seguito sui social media, prima di arrivare nel Regno Unito. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a pratiche di allevamento sempre più crudeli nel mondo dei cani e sembra che persone senza scrupoli stiano ora rivolgendo la loro attenzione allo sfruttamento dei gatti nello stesso modo, tutto per avidità e like sui social” ha recentemente affermato un portavoce della Naturewatch Foundation, ente no-profit britannico che promuove gli standard di benessere degli animali.

Sempre nel Regno Unito, ad esprimere preoccupazione per questa particolare tendenza anche la dottoressa Grace Carroll, specialista del comportamento animale presso la Queen’s University di Belfast, che in un articolo su The Conversation chiede di valutare attentamente le implicazioni derivanti dall’acquisto di un bullycat.

“Evitando di comprare razze con caratteristiche estreme – dice la dott.ssa Carrol – possiamo scoraggiare gli allevatori dal dare priorità all’estetica rispetto alla salute e al benessere degli animali”.

Cos’è il bullycat, il gatto nato dall’incrocio di mutanti sphynx e munchkin

I bullycat sono gatti di razza selezionata, ottenuti per la prima volta negli Stati Uniti dall’incrocio tra mutanti naturali di canadian sphynx (i gatti senza pelo) e munchkin (i gatti dalle zampe corte). Questo tipo di incrocio comporta che i bullycat abbiano un aspetto specifico, con zampe corte e arcuate e pelle nuda e rugosa, molto simile a quello dei cani bulldog, ma espone questi gatti “al doppio dei problemi di salute dei gatti sphynx e munchkin” spiega la dottoressa Carol, riportando alcuni dei potenziali problemi di salute di questa razza mutante.

Quali sono i problemi di salute dei gatti di razza mutante bullycat

Essendo un incrocio di due razze selezionate (sphynx e munchkin) già note per avere mutazioni che causano patologie, i bullycat sono felini mutanti destinati a sviluppare una serie di problemi di salute, che possono includere:

disturbi respiratori : i gatti, spiega Carol, hanno già una ridotta capacità di regolare la propria temperatura corporea, cosa che è resa ancora più difficile dalla mancanza di pelo, che rende questi animali più suscettibili alle infezioni respiratorie.

: i gatti, spiega Carol, hanno già una ridotta capacità di regolare la propria temperatura corporea, cosa che è resa ancora più difficile dalla mancanza di pelo, che rende questi animali più suscettibili alle infezioni respiratorie. scottature e cancro della pelle : come per i gatti sphynx, l’assenza del manto nei bullycat aumenta il rischio di scottature e cancro della pelle.

: come per i gatti sphynx, l’assenza del manto nei bullycat aumenta il rischio di scottature e cancro della pelle. problemi di comunicazione e orientamento : come i gatti sphynx, anche i bullycat sono privi di baffi, da cui dipendono per comunicare, orientarsi nell’ambiente e valutare le dimensioni dello spazio.

: come i gatti sphynx, anche i bullycat sono privi di baffi, da cui dipendono per comunicare, orientarsi nell’ambiente e valutare le dimensioni dello spazio. mobilità limitata: come i gatti munchkin, caratteristici per le loro zampe corte, anche i bullycat hanno problemi di mobilità. “Le zampe corte limitano la loro capacità di saltare, possono mettere i gatti in una posizione di svantaggio rispetto agli altri gatti e possono portare a dolorose condizioni di salute” ha precisato la dott.ssa Carol.

Poiché i bullycat sono di una razza nuova, la durata media della loro vita non è ancora nota: tuttavia, la vita media di uno sphynx è di soli 6,7 anni, rispetto ai 12 anni degli altri gatti. “I potenziali proprietari di animali domestici devono essere consapevoli dei rischi associati al possesso di razze mutanti e sperimentali” ha evidenziato l’esperta, sperando che sia l’allevamento etico e quello non estremo a diventare la nuova tendenza. “Una moda verso l'allevamento etico potrebbe garantire che i gatti del futuro siano più sani, più felici e liberi di godere di comportamenti felini naturali come arrampicarsi, saltare e oziare al sole – ha aggiunto la dottoressa Carol – . Dovremmo lasciare che i gatti siano gatti”.