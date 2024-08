I gatti soffrono per la morte degli altri animali: uno studio svela i comportamenti durante il lutto

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Non sono mai riuscito a decifrare i gatti, scriveva Pablo Neruda. C'è chi li considera emotivamente distaccati, indipendenti, opportunisti, eppure un nuovo studio potrebbe far crollare qualche luogo comune sui felini. Un team di ricercatori dell'Università di Oakland, negli Stati Uniti, infatti ha analizzato il comportamento dei gatti, scoprendo che soffrono dopo la morte di un loro simile o di un altro animale domestico nella stessa famiglia. "I gatti hanno dormito, mangiato e giocato meno, hanno invece cercato più spesso l'attenzione degli umani e degli altri animali domestici. In alcuni casi invece si sono nascosti, e hanno deciso di passare del tempo da soli, sembravano alla ricerca dei loro compagni perduti", hanno scritto gli autori nel loro studio pubblicato su Applied Animal Behaviour Science .

Secondo il team l'esperienza psicologica della perdita potrebbe essere universale. Il lutto è un fenomeno radicato nel mondo animale, gli scimpanzè mettono una guardia del corpo accanto ai compagni deceduti, gli elefanti, invece, piangono e seppelliscono i loro morti. "Mentre i discendenti degli animali da branco, per esempio i cani, potrebbero ragionevolmente rispondere in modo più forte alla morte di un esemplare, i gatti affidati alle cure dell'uomo si sono adattati e la loro capacità di rispondere alla perdita di un compagno merita ulteriori studi", hanno scritto gli autori.

I risultati dello studio

"Abbiamo esaminato vari fattori correlati alla relazione tra gli animali sopravvissuti e deceduti e i loro padroni, e la storia personale dell'animale sopravvissuto e l'esposizione alla morte del compagno". I ricercatori hanno anche chiesto ai 450 partecipanti dello studio di osservare il comportamento dei loro gatti in seguito a un lutto, per esempio di un altro felino o di un cane con cui condivideva la casa. In diversi casi gli animali hanno smesso di magiare o hanno avuto problemi di sonno, c'è anche chi si è isolato, nascosto o chiesto le attenzioni del padrone. "Più a lungo il gatto viveva con l'animale deceduto, più i caregiver segnalavano un aumento della ricerca di attenzione dopo la morte", spiegano i ricercatori.

"A differenza dei cani, tendiamo a pensare che i gatti siano distanti e non socievoli", ha spiegato al Times la professoressa Jennifer Vonk, psicologa cognitiva presso l'Oakland University e coautrice dello studio. Tuttavia, ha osservato, in natura i gatti tendono a raggrupparsi e a formare gerarchie. "Penso che li abbiamo descritti male", ha aggiunto.

Secondo i ricercatori anche il dolore proiettato dai proprietari potrebbe influire sugli animali sopravvissuti, modificando quindi i loro comportamenti subito dopo il lutto, "Sono necessari studi futuri per determinare se questi risultati sono legati ai proprietari che trasferiscono la loro sofferenza sui compagni animali o se davvero anche i gatti possono provare dolore in seguito alla perdita di un compagno."