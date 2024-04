video suggerito

Gazzella con sei zampe avvistata in Israele, esperti: “Sta bene e ha avuto un cucciolo” Un riservista dell’esercito israeliano si è imbattuto in un esemplare di gazzella di montagna (Gazella gazella) con sei zampe nel deserto del Negev. Gli zoologi hanno confermato che l’animale sta bene e ha persino avuto un cucciolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una gazzella di montagna. Credit: wikipedia

Nel deserto del Negev (o Neghev) occidentale, in Israele, è stato avvistato un maschio di gazzella di montagna (Gazella gazella) con sei zampe. L'esemplare, il primo del suo genere a essere documentato, è stato notato per la prima volta dal riservista dell'esercito Nir Leichter, in visita presso la riserva naturale di Nahal HaBashor durante una pausa. L'uomo ha notato qualcosa di strano sul dorso dell'animale, così, come raccontato dal Jerusalem Post, ha scattato qualche foto e le ha inviate alla Società per la Protezione della natura in Israele (SPNI).

Una volta ricevute le immagini, gli zoologi dell'associazione in collaborazione con quelli di Gazelle Valley – un'area di Gerusalemme che ospita un branco selvatico di questi animali – hanno fatto partire un'indagine ad hoc, guidata dal dottor Amir Balaban, durante la quale è stato confermato quanto suggerivano gli scatti. La gazzella, un maschio di circa 3 anni nato nel 2021 presso Kissufim, aveva effettivamente due zampe in più, agganciate sul dorso. È affetta da una malformazione congenita che gli esperti chiamano polimelia. In parole semplici, essa si caratterizza per la presenza di arti supplementari, che come indicato dalla Treccani possono essere innestati sul tronco o sugli arti normali, dando vita agli arti bifidi. In genere sono rudimentali, come si osserva nel caso della gazzella di montagna. Qui di seguito potete vedere un video condiviso dal The Wildlife Channel.

Nonostante l'evidente anomalia, la gazzella non solo sta benissimo, ma si è anche riprodotta; è stata vista in compagnia di tre femmine e di un cucciolo, suo figlio. “La gazzella, che ha iniziato la sua vita nell’area di Kissufim come cerbiatto nel 2021, è riuscita a condurre una vita impressionante nella riserva di Nahal HaBasor”, ha dichiarato al Jerusalem Post il dottor Balaban. “Contrariamente alle aspettative, la gazzella è sana, forte e ha tre gazzelle femmine e un cerbiatto dell’autunno precedente. È stato visto assieme alle femmine nei campi e le zampe in più sul dorso non rappresentano una sfida per lui”, ha chiosato l'esperto.

Leggi anche Rarissimo elefantino rosa avvistato in Sudafrica: è stato pienamente accettato dalla sua famiglia

Sebbene il maschio con sei zampe non se la passi male, lo stesso non si può dire per la sua specie. La gazzella di montagna, infatti, è classificata come in pericolo di estinzione (codice EN) nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Restano solo 2.500 esemplari adulti, distribuiti tra le aree montane e costiere della Penisola Arabica. In Israele vive la popolazione principale e il Paese è considerato una roccaforte per la sua salvaguardia. Tra le minacce principali figurano la distruzione dell'habitat naturale, la caccia di frodo, la costruzione di strade e ferrovie e il depauperamento delle risorse idriche naturali per far fronte alle esigenze dell'agricoltura. Nonostante i gravi pericoli, queste gazzelle sono animali fieri e forti che sopravvivono in condizioni spesso estreme. Anche avere un paio di zampe in più sul dorso, evidentemente, non rappresenta un problema per i meravigliosi ungulati.