Questo pesce sembra un serpente: cos'è la specie invasiva avvistata negli Stati Uniti Il pesce testa di serpente settentrionale (Channa argus) è una specie invasiva molto aggressiva: è un pesce, ma la sua testa ricorda molto quella di un serpente. Inoltre, riesce a vivere sia sott'acqua che all'aria in ambienti paludosi e fangosi. Il Dipartimento della Conservazione del Missouri ha confermato la sua presenza nelle acque del Mississippi.

DIPARTIMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEL MISSOURI | Foto del pesce testa di serpente

Sembra una creatura mitologica, a metà tra un pesce e un serpente, in grado di vivere sia sott'acqua che fuori, sopravvivendo anche per più giorni. Si chiama pesce testa di serpente settentrionale (Channa argus) e sebbene sia stato segnalato negli Stati Uniti per la prima volta diversi anni fa, la sua continua espansione sta diventando una serie minaccia per le specie locali e autoctone.

Il pesce testa di serpente settentrionale è infatti una specie invasiva e in quanto tale può proliferare nel territorio in cui si insidia, nutrendosi delle specie presenti o rappresentando un pericoloso rivale anche nell'approvvigionamento delle risorse. D'altronde, le specie invasive sono sempre più numerose: secondo l'ultimo report della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità (IPBES) se ne contano più di 3.500. Ora, dopo il quarto esemplare segnalato nel fiume Mississippi, il Dipartimento per la Conservazione del Missouri ne ha confermato ufficialmente nel proprio territorio.

La scoperta nelle acque del Mississipi

L'ultimo ad avvistare un esemplare di pesce testa di serpente è stato un pescatore del Missouri, nei pressi del lago Wappapello. In base a quanto riporta il sito del Dipartimento per la Conservazione del Missouri, quando si è accorto che non si trattava di un pesce qualunque, l'uomo lo ha catturato e ha segnalato la sua scoperta alle autorità. I biologi del dipartimento hanno poi confermato che si trattava davvero di un esemplare di pesce testa di serpente. Nel Missouri il primo esemplare di pesce testa è stato catturato nella contea di Dunklin nel 2019 e nel 2023 il dipartimento ha confermato altri due segnalazioni di questa particolare specie.

Si tratta di un animale davvero molto resistente, tanto che quando l'esperto del dipartimento ha aperto il sacchetto in cui il pescatore lo aveva rinchiuso per trasportarlo lo ha trovato ancora vivo, sebbene avesse trascorso più di quattro ore rinchiuso lì dentro.

Cos'è il pesce testa di serpente

Il nome è abbastanza intuitivo: il pesce testa di serpente settentrionale è un pesce predatore dal corpo lungo (può superare anche un metro), ma a guardare la testa e i colori assomiglia molto a un serpente. Come quest'ultimo può strisciare sulla terra ferma, fuori dall'acqua, anche per diverse ore, soprattutto in luoghi paludosi.

A differenza della maggior parte dei pesci, la testa di serpente settentrionale può infatti respirare fuori dall'acqua, e questo gli permette – spiega il dipartimento – di sopravvivere in ambienti acquatici scarsamente ossigenati, o anche fuori dall'acqua, per diversi giorni, a patto che la loro pelle rimanga umida.

La testa di serpente è una specie invasiva perché non è autoctona degli Stati Uniti, ma è originaria dell'Asia. Essendo predatori molto aggressivi, gli esperti della fauna locale temono gli effetti cha la loro continua espansione – nonostante i tentativi dalle autorità competenti per bloccarla – potrà avere sulle specie locali.