Domani 19 settembre splendido bacio tra la Luna e Venere: a che ora e come vederlo dall’Italia

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre, prima dell’alba, nei cieli italiani potremo vedere uno spettacolare valzer celeste tra la Luna e il “Pianeta dell’Amore” Venere, che danzeranno nel cielo orientale. Parteciperà anche la stella Regolo della costellazione del Leone. Ecco a che ora e come vedere il bacio.

Simulazione della congiunzione astrale tra la Luna e Venere del 19 settembre. Credit: Stellarium

Prima dell'alba di domani, venerdì 19 settembre, potremo vedere nel cielo una bellissima congiunzione astrale tra la Luna e Venere. A impreziosire il bacio tra il “Pianeta dell'Amore” e la compagna della Terra ci sarà anche Regolo (Regulus), il piccolo re, la stella più brillante della costellazione del Leone. Il fenomeno astronomico avrà inizio attorno alle 04:40 (ora di Roma) e si concluderà circa due ore più tardi, con l'arrivo dell'alba. Il valzer celeste di domani, come indicato nella rubrica “Il Cielo del Mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), è la penultima congiunzione astrale di settembre; all'appello manca solo il duetto Luna – Marte di mercoledì 24, poco dopo il tramonto. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'evento di domani.

Il bacio tra la falce di Luna, Venere e Regolo

La congiunzione astrale del 19 settembre, come indicato, avrà inizio attorno alle 04:40 ora di Roma, quando il pianeta Venere sorgerà a Est, pochi gradi più in basso della falce di Luna calante, che farà capolino mezzora prima (attorno alle 04:10). Il satellite naturale della Terra sta procedendo spedito verso la fase di Luna Nuova o novilunio, attesa esattamente alle 21:54 di domenica 21 (una serata speciale per osservare Saturno, dato che in quel giorno raggiungerà le migliori condizioni di visibilità dell'intero anno). Ad accompagnare il falcetto di Luna e Venere ci sarà anche la stella Regolo, che salirà nel firmamento appena al di sotto del Pianeta dell'Amore.

Sottolineiamo che gli orari indicati si riferiscono a Roma e cambiano in base alla posizione geografica dell'osservatore. La Luna, ad esempio, sorgerà verso le 4:30 a Cagliari; le 04:20 a Genova; le 04:00 a Triste; e le 04:15 a Palermo (sono orari indicativi). Lo spettacolo astronomico durerà circa un paio di ore sulla Capitale e sarà un po' più lungo o corto altrove. Poiché si verificherà a Est, sarà fondamentale assicurarsi dell'orario dell'alba per la propria città; c'è il rischio di osservare direttamente il disco solare, con potenziali e gravissimi danni alla vista (anche la cecità). Per questo raccomandiamo di smettere di guardare verso Est prima che il Sole faccia capolino sul proprio orizzonte orientale.

Come riconoscere Venere e la stella regolo nel cielo

La congiunzione astrale del 19 settembre si verificherà nel cuore della costellazione del Leone, abbracciata dall'Idra a destra e dal Cancro in alto. Riconoscere Venere sarà semplicissimo, tenendo presente che si tratta del terzo oggetto più luminoso della volta celeste dopo il Sole e la Luna Piena, con una magnitudine (luminosità apparente) massima di – 4.7. Ciò significa che si presenta nel cielo come un vero e proprio “faro” brillante, impossibile da confondere con qualunque altro astro (solo Giove potrebbe trarre in inganno in determinate circostanze). La ragione di tale luminosità risiede nella vicinanza alla Terra e nella densa e corrosiva atmosfera del pianeta, che riflette con forza i raggi solari. Prima dell'alba di domani, osservando il cielo orientale, il Pianeta dell'Amore spiccherà assieme al falcetto di Luna calante. Sotto Venere, vicinissima, ci sarà la brillante stella Regolo della costellazione del Leone, che darà vita a uno splendido trittico nel firmamento.

La congiunzione astrale tra la Luna e Venere del 19 settembre sarà perfettamente visibile a occhio nudo, ma si consiglia anche l'uso di un binocolo (o un piccolo telescopio) per ammirare il disco del pianeta, che presenta fasi simili a quelle della compagna della Terra. Fu Galileo Galilei a osservarle per la prima volta e a dimostrare la teoria eliocentrica formulata da Copernico. Prima di tentare l'osservazione del fenomeno astronomico sottolineiamo l'importanza di sincerarsi dell'orario del sorgere del Sole per la propria città: la congiunzione astrale va vista prima che il Sole sorga sull'orizzonte.