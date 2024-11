video suggerito

Cos'è la cefalea da freddo: come riconoscere la causa del mal di testa La cefalea da freddo è un tipo di mal di testa, in genere non grave, causato dall'esposizione a uno stimolo esterno, sia esterno che interno. Si manifesta come un dolore frontale e temporaneo: ecco come riconoscerlo.

In inverno, durante le giornate più fredde, può succedere di avvertire un improvviso mal di testa. In termici medici si chiama "cefalea da freddo" o "cefalea da stimolo freddo" ed è classificato all'interno dell'International Classification of Headache Disorder come uno dei possibili tipi di cefalea esistente.

Cosa sono le cefalee

La cefalea, infatti, altro non è che il mal di testa, tuttavia ne esistono di tipi diversi, più o meno gravi. Nello specifico, le cefalee si distinguono tra primarie, quando non sono causate da altri problemi, e secondarie, se invece il mal di testa è la spia o il sintomo di una patologia sottostante.

Tra le prime abbiamo approfondito qui la cefalea a grappolo o "da suicidio", mentre nella seconda categoria rientra la cosiddetta "cefalea a rombo di tuono", un tipo di mal di testa spesso associato a eventi gravi, come la rottura di un aneurisma.

Come si manifesta il mal di testa da freddo

Torniamo alla cefalea da freddo. Questo tipo di mal di testa non è in genere indice di una condizione grave e normalmente si risolve da solo in poco tempo. Si manifesta come un dolore improvviso, a volte anche intenso, nella parte centrale della fronte, ma può interessare anche il livello retro-orbitario o temporale, oppure i lati della testa. Le persone che ne soffrono riferiscono dolori pulsanti e avvertono una pressione nelle aree colpite.

Come si intuisce da termine, la causa che lo determina è il freddo. Non solo esterno, quando ad esempio trascorriamo del tempo all'aperto durante giornate particolarmente fredde, ma anche interno, come conseguenza dell'ingestione di alimenti freddi e del loro contatto con la superficie del palato o sulla parete faringea.

La cefalea da freddo quindi non si verifica soltanto in inverno, ma anche durante l'estate, se si mangia o beve qualcosa di rinfrescante. L'esempio più tipico è la "cefalea da gelato" – spiega Humanitas – ovvero quella fitta dolorosa che può manifestarsi al primo morso di un gelato o di un ghiacciolo, una sensazione anche nota come "brain freeze".

La cefalea da freddo in inverno: i sintomi

La cefalea da freddo che può verificarsi in inverno, quando le temperature scendono di tanto, è quella dovuta all'esposizione della testa al freddo esterno, soprattutto se non è adeguatamente protetta dagli indumenti. Può manifestarsi soprattutto se si trascorre molto tempo all'aperto, ad esempio per eseguire uno sport, come pattinaggio sul ghiaccio.

Tuttavia, anche se può essere particolarmente intenso, questo mal di testa – a differenza di altre forme – non è indice di una condizione grave o preoccupante e tende a risolversi in pochi minuti o comunque entro i 30 minuti dalla cessazione dello stimolo freddo.

Come curare il mal di testa da freddo

Secondo quanto spiega la Fondazione Humanitas, data la natura temporanea di questo tipo di mal di testa, nella maggior parte dei casi non occorre ricorre ai farmaci. Il consiglio più efficace consiste nell'eliminare lo stimolo freddo che causa il mal di testa. Questo nel caso del mal di testa causato da uno stimolo interno significa evitare di mangiare o bere alimenti troppo freddi.

Nel caso del mal di testa da freddo esterno occorre invece limitare il più possibile l'esposizione esterna, oppure quando necessario, coprirsi con cappelli o sciarpe calde per limitare il contatto con il freddo.

Anche se nella maggior parte dei casi non si tratta di una condizione grave, nel caso in cui questo tipo di dolore non si risolve in poco tempo o tenda a presentarsi frequentemente è opportuno parlarne con il proprio medico, che valuterà se saranno necessari eventuali accertamenti.