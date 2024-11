video suggerito

Cos’è la cefalea a rombo di tuono: come capire quando il mal di testa è pericoloso Come suggerisce il nome, la cefalea a rombo di tuono si manifesta con mal di testa improvvisi, molto dolorosi, che raggiungono la massima intensità in pochi minuti. Nella maggior parte dei casi, la causa è una patologia sottostante, come un’emorragia dovuta alla rottura di un aneurisma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano malattie con cui è difficile vivere. Decidiamo di pubblicarle non per sollevare pietà nei nostri lettori ma per spingere a una riflessione su condizioni che a volte vengono sottovalutate da politica e pubblica amministrazione. Invitiamo i nostri lettori a scrivere le loro storie cliccando qui.

Il mal di testa è una dei dolori più comuni e frequenti al mondo. Solo in Italia ne soffrono circa 26 milioni di persone. Non tutti i mal di testa però sono uguali: sebbene spesso si tratti di una condizione benigna, a volte le cefalee (questo è il nome medico per indicare il mal di testa) possono essere così dolorose da diventare invalidanti oppure essere la spia di altri problemi o patologie, anche gravi.

Nella prima categoria rientrano alcune cefalee primarie, ovvero non causate da altre malattie, come la cefalea a grappolo, detta anche "cefalea da suicidio". A Fanpage.it Fabiana, una donna affetta da questa patologia, ha raccontato cosa significa conviverci. Il secondo gruppo è rappresentato invece dalle cefalee secondarie. Una delle più preoccupanti è la cefalea a rombo di tuono: questa si manifesta con dolore molto intenso e improvviso e può essere causata da un aneurisma, ovvero la rottura di un'arteria cerebrale.

Cos'è la cefalea a rombo di tuono

La cefalea a rombo di tuono si manifesta con dolori alla testa improvvisi e molto intensi, proprio come se fossero dei tuoni improvvisi, per questo è stata chiamata "cefalea a rombo di tuono". Il dolore è così fulmineo da raggiungere il massimo dell'intensità in 60 secondi, o comunque in pochissimi minuti.

Sebbene a volte possa non indicare altri problemi, un mal di testa che presenta queste caratteristiche (improvviso, molto intenso e che raggiunge il suo picco in pochi minuti) va sempre segnalato al proprio medico perché potrebbe essere la spia di una patologia grave, tra cui un'emorragia all'interno delle meningi per un aneurisma.

Quali sono i sintomi

Come spiega Mayo Clinic, un importante centro medico di ricerca degli Stati Uniti, il mal di testa causato dalla cefalea a rombo di tuono può presentarsi con questi sintomi:

Mal di testa improvvisi e molto acuti

Crescita molto veloce del dolore, con il picco in media dopo 60 secondi dall'inizio del dolore

Presenza di nausea e vomito

A volte, a questo quadro si possono aggiungere altre manifestazioni, come confusione e stato mentale alterato, crisi, e febbre.

Le cause della cefalea a rombo di tuono

Raramente – spiegano fonti mediche – il mal di testa a rombo di tuono è dovuto a una cefalea primaria, ma nella maggior parte dei casi è la manifestazione di una patologia sottostante. Tra le più comuni ci sono episodi di emorragia subaracnoide o di emorragia cerebrale, trombosi venosa cerebrale, malformazioni vascolari non rotte, dissezione dell'arteria cerebrale. Ma la cefalea a rombo di tuono può essere causata anche da infezioni cerebrali come meningite o encefalite.

Per questo, in caso di sospetto di cefalea a rombo di tuono, il medico predisporrà tutti gli esami necessari per escludere che la causa sia una patologia sottostante. Soprattutto – spiega il Manuale Msd – qualora i sintomi facciano sospettare la presenza di un problema grave e potenzialmente fatale gli esami vengono effettuati il più velocemente possibile.