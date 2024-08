video suggerito

Colpo di calore, quali sono i sintomi e perché può causare danni agli organi vitali Il colpo di calore è una condizione medica grave e potenzialmente mortale che provoca un rapido aumento della temperatura corporea (anche oltre i 40 °C) e sintomi che includono confusione, disorientamento, capogiri, mal di testa e visione annebbiata. Possono insorgere anche delirio, convulsioni, perdita di coscienza, coma e insufficienza d’organo, che può causare danni, temporanei o permanenti, a organi vitali come cuore, polmoni, fegato e cervello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il colpo di calore è una condizione medica grave, la più pericolosa delle malattie da calore, che si verifica quando l’organismo non riesce più a disperdere il calore interno e la temperatura corporea aumenta rapidamente, fino a raggiungere i 40 °C o più in pochi minuti (ipertermia). Solitamente, la causa del colpo di calore è un’esposizione prolungata ad alte temperature e climi umidi, come quella che si verifica in seguito a uno o più giorni trascorsi in ambienti scarsamente ventilati o privi di aria condizionata.

Il colpo di calore può però insorgere anche come conseguenza di brevi esposizioni a temperature elevate, come quelle raggiunte all’interno di un’auto con i finestrini chiusi, oppure in seguito a uno sforzo fisico intenso in ambienti molto caldi, per il grande carico di calore che i meccanismi fisiologici non riescono da disperdere. Può verificarsi a qualsiasi età, anche in soggetti sani, sebbene gli anziani e i bambini siano più alto rischio, così come le persone con condizioni che alterano la normale capacità di termoregolazione dell’organismo o assumono farmaci che riducono la sudorazione.

Sintomi tipici del colpo di calore sono confusione, disorientamento, capogiri, mal di testa e visione annebbiata: possono inoltre insorgere delirio, convulsioni, perdita di coscienza, coma e insufficienza d’organo, che può causare danni, temporanei o permanenti, anche a cuore, polmoni, fegato, reni e cervello.

Cos’è il colpo di calore

Il colpo di calore è una condizione medica grave e potenzialmente mortale che provoca un rapido aumento della temperatura corporea, che può raggiungere o superare i 40 °C in 10-15 minuti. Fa parte delle malattie da calore, che comprendono una serie di disturbi di diversa gravità – dai crampi muscolari all’esaurimento da calore, che può evolvere in un colpo di calore – e si verifica perché i meccanismi termoregolatori dell’organismo non riescono a disperdere il calore interno, per cui il corpo va incontro a un rapido e considerevole innalzamento della temperatura.

Generalmente, il colpo di calore insorge in seguito a un’esposizione prolungata ad alte temperature, soprattutto durante le ondate di calore estive, tipicamente in soggetti anziani che trascorrono giornate di forte caldo in ambienti scarsamente ventilati o privi di aria condizionata e che spesso hanno un limitato introito di liquidi.

Può però anche essere causato da brevi esposizioni a temperature particolarmente elevate, in particolare nei bambini piccoli e nelle persone con condizioni che compromettono la capacità di termoregolazione dell’organismo. Anche l’attività fisica intensa in ambienti molto caldi è una causa frequente di colpo di calore, soprattutto negli atleti, così come l’assunzione di farmaci o altri fattori che compromettono la sudorazione, incluso l’utilizzo di indumenti pesanti, come l’abbigliamento protettivo di vigili del fuoco o degli operai delle fonderie.

Quali sono i sintomi del colpo di calore

Il sintomo principale di un colpo di calore è il rapido aumento della temperatura corporea, che solitamente raggiunge e può superare i 40 °C, ma che tuttavia non viene percepito come febbre da chi sperimenta la condizione. Di fatto, le persone che si trovano ad affrontare un colpo di calore difficilmente si accorgono dell’improvviso incremento della temperatura corporea. Diversi altri sintomi possono però far sospettare un colpo di calore e includono:

confusione

disorientamento,

capogiri,

mal di testa

visione annebbiata

crampi muscolari

respirazione o battiti cardiaci accelerati

convulsioni

perdita di coscienza

coma

Durante un colpo di calore, la cute può essere particolarmente calda, mentre la sudorazione può essere profusa oppure assente. Se non trattato tempestivamente – raffreddando immediatamente l’organismo (con qualsiasi mezzo disponibile, immergendo ad esempio la persona in acqua fredda oppure posizionandola sotto la doccia), bagnando la pelle e posizionando panni freddi e bagnati sulla testa, sul collo, sulle ascelle e sull’addome – il colpo di calore può essere pericoloso per la vita.

Perché il colpo di calore mette a rischio gli organi vitali

Nel colpo di calore, i meccanismi fisiologici che disperdono il calore sono compromessi, per cui la temperatura interna dell’organismo aumenta significativamente. Questa forma di ipertermia può essere accompagnata da una risposta infiammatoria sistemica, che provoca un’insufficienza multi-organo che mette a rischio il funzionamento organi vitali come cervello, cuore, fegato, reni e polmoni.

Ciò può causare danni, temporanei o permanenti, agli organi, con anche il rischio di complicazioni come la iperkaliemia (alti livelli di potassio nel sangue) e ipoglicemia (bassi livelli di glucosio nel sangue). Può inoltre attivarsi la cascata della coagulazione, che talvolta induce una coagulazione intravascolare disseminata, una condizione in cui si formano coaguli di sangue in tutto il corpo, bloccando i piccoli vasi sanguigni.

Per tutti questi motivi, il colpo di calore è un’emergenza medica i cui sintomi non vanno mai sottovalutati e per il quale va chiesto immediatamente l’intervento dei sanitari. Le misure di raffreddamento dell’organismo vanno attuate appena si sospetta la condizione e non devono essere interrotte fino all’arrivo dei soccorsi. In caso di convulsioni, coma e insufficienza multiorgano è necessario il ricovero in un’unità di terapia intensiva.