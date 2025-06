video suggerito

Cos'è il timerosal, l'additivo nei vaccini accusato dai novax di provocare l'autismo e vietato da Kennedy Un comitato dei CDC statunitensi rivoluzionato da Robert F. Kennedy Jr. (RFK), il Segretario alla Salute della nuova amministrazione Trump, ha votato per il bando del conservante timerosal nei vaccini multidose contro l'influenza. Secondo i novax il composto provoca l'autismo, ma non c'è alcuna evidenza scientifica di ciò.

A cura di Andrea Centini

Dopo aver completamente rinnovato il Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione del CDC (ACIP), a seguito del licenziamento di 17 membri, il Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. (RFK) ha ottenuto un primo risultato che sembra strizzare l'occhiolino ai novax. Ha infatti vietato l'additivo timerosal (o tiomersale) nei vaccini, in particolar modo in quelli multidose contro l'influenza. La decisione ha più un peso politico che pratico; non solo perché questo conservante a base di mercurio è stato eliminato dalla stragrande maggioranza dei vaccini commercializzati negli USA (in Europa è totalmente assente) da oltre 20 anni, ma anche perché non c'è alcuna evidenza scientifica che leghi in qualche modo la sostanza all'autismo, come invece suggerisce la narrazione degli antivaccinisti. Nessun articolo scientifico ha infatti dimostrato sino ad oggi una possibile correlazione con i disturbi dello spettro autistico; il composto è stato progressivamente eliminato dai vaccini per ragioni squisitamente precauzionali, alla luce dei potenziali effetti neurologici legati all'accumulo di mercurio nei piccoli. Ma nessuno studio, lo sottolineiamo, ha rilevato pericoli con i dosaggi usati in passato nei vaccini e differenze con i vaccini senza timerosal.

“Dal 2002 – spiega l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) – benché senza alcuna evidenza di tossicità, è stato eliminato dai vaccini l’additivo a base di mercurio noto come timerosal, utilizzato in passato come conservante”. “Gli studi scientifici svolti per valutare il rischio di autismo nei bambini vaccinati con il vaccino contenente timerosal – prosegue l'ISS – non hanno evidenziato nessuna differenza rispetto a quelli che hanno ricevuto lo stesso vaccino senza timerosal. E non ci sono evidenze scientifiche riguardo al rischio di autismo dei vaccini in generale”. Anche l'Associazione Italiana per la Ricerca su Cancro (AIRC) sottolinea che “il conservante a base di mercurio (timerosal), eliminato dai vaccini in via precauzionale a partire dal 1999 nella maggior parte dei vaccini, si è dimostrato innocuo alla prova dei fatti e dopo decenni di osservazioni epidemiologiche”.

Insomma, non c'è da stupirsi che diversi esperti abbiano definito la mossa del comitato rivoluzionato da Kennedy come "inutile" e prettamente politica, una sorta di segnale di apertura verso le tesi novax ampiamente sposate in passato da RFK. Ricordiamo che ad aprile, in una conferenza stampa a Washington DC, Kennedy ha affermato che l'autismo è causato da una “tossina ambientale” e che già entro settembre avremmo delle risposte sulle cause. Tempi e dichiarazioni che sono stati ampiamente criticati e bollati come “fake news” dalla comunità scientifica.

Il bando del timerosal, che come indicato riguarderebbe solo una piccola percentuale di vaccini distribuita negli USA, rientrerebbe in qualche modo in queste posizioni controverse. L'introduzione di questa sostanza risale agli anni '30 del secolo scorso, a seguito della morte di alcuni bambini dopo la vaccinazione. I preparati, infatti, erano stati contaminati da batteri che hanno provocato infezioni letali. Così si è deciso di introdurre un additivo per prevenire tali rischi. Il composto a base di mercurio è un conservante usato per moltissimo tempo nei vaccini multidose, proprio per prevenire la contaminazione da parte di agenti patogeni. Si tratta infatti di un forte antisettico e biocida.

Una volta nell'organismo, il timerosal si scinde in tiosalicilato ed etilmercurio, quest'ultimo con note proprietà antimicrobiche. Al suo interno non è assolutamente presente metilmercurio, che invece è notoriamente tossico e in grado di accumularsi nell'organismo. Come indicato, non c'è alcuna evidenza scientifica sulla correlazione tra timerosal e autismo; l'unico motivo per cui è stato eliminato dai vaccini oltre 20 anni fa è puramente precauzionale.