“Sei un malato cronico? Per Kennedy può essere colpa tua”: l’inchiesta dalla CNN sul Segretario alla Salute

Da quando è stato nominato segretario alla Salute e ai servizi umani degli Stati Uniti da Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr. e gli altri esponenti del movimento da lui fondato, il MAHA (Make America Healthy Again), sono stati criticati più volte a causa delle loro dichiarazioni in ambito sanitario e medico.

Ora, secondo alcuni la squadra guidata da Kennedy si starebbe spingendo anche oltre: secondo quanto riporta la CNN, infatti, diversi gruppi a difesa dei diritti dei malati e molti medici sarebbero preoccupati dall'atteggiamento colpevolizzante del malato che trapela, nemmeno in modo così sottile, da molte loro dichiarazioni pubbliche.

Le dichiarazioni incriminate

Il giornale statunitense cita un'analisi di 15 ore di interviste registrate, dichiarazioni sui social media e rapporti federali in cui Kennedy Jr. e altri dirigenti del suo dipartimento hanno attribuito in modo più o meno esplicito parte della responsabilità di una serie di malattie croniche e altre condizioni, come autismo, ADHD, depressione, diabete e obesità, alle stesse scelte delle persone.

Per citare un esempio, il commissario della FDA (Food and Drug Administration) Marty Makary ha detto a Fox News che sarebbe "più efficace curare il diabete con corsi di cucina" invece di "semplicemente somministrare insulina alla gente". Eppure è certo che in chi soffre di diabete è il corpo stesso a non produrre abbastanza insulina e quindi è necessario somministrarla dall'esterno.

Altre dichiarazioni hanno sminuito i trattamenti farmacologici spesso impiegati nei bambini con ADHD, affermando che questi farmaci vengono dati ai "bambini che diventano un po' irrequieti perché sono troppo sedentari e mangiano troppi alimenti ultraprocessati", citando le parole di Calley Means, consulente di Kennedy, che ha addirittura parlato di "abusi di massa sui minori".

Perché contengono messaggi pericolosi

Si tratta di affermazioni che per una parte significativa della comunità scientifica internazionale, nel migliore dei casi non hanno nessun fondamento scientifico, nel peggiore rischiano di veicolare perfino messaggi pericolosi. Alla stregua delle affermazioni no vax di Kennedy oppure delle dichiarazioni dello stesso Trump secondo cui l'aumento delle diagnosi di autismo dipenderebbe da "qualcosa di esterno, indotto artificialmente", sono in molti a temere che questa narrazione possa influenzare la fiducia dei cittadini verso la medicina e, di conseguenza, la salute pubblica. In questa nostra intervista abbiamo raccolto a questo proposito la testimonianza di un ragazzo italiano che vive in Texas.

Quali sono i rischi per la salute

Tra i rischi segnalati, il ritorno di malattie fino a oggi tenute sotto controllo grazie ai vaccini. Basti pensare che proprio in queste ore il dipartimento di Kennedy ha annunciato un taglio da 500 milioni di dollari alla ricerca sui vaccini mRNA, quelli – per intenderci – che ci hanno permesso di uscire dalla pandemia.

Allo stesso modo, l'atteggiamento colpevolizzante di certe dichiarazioni sul problema dell'obesità, a scapito di farmaci di ultima generazione contro la perdita di peso a base di semaglutide e simili, rischia per alcuni di ridurre l’assistenza sanitaria e le cure che potrebbero ricevere le persone, considerate in sintesi le uniche responsabili dei loro problemi di salute, anche quando questi, come nel caso dell’obesità, hanno un’origine sistemica che è necessario riconoscere per trovare soluzioni davvero efficaci.